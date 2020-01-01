恐赛季报销 巴萨确认登贝莱将进行肌腱手术

加泰罗尼亚方面还没有表示他们预计这名攻击手什么时候会回来，但是他将面临一段时间的休养期。

巴塞罗那已经确认登贝莱将接受最近一次肌腱受伤的手术治疗。

周二，诺坎普方面宣布这名前锋在康复过程中遭遇了挫折，并证实他需要手术来解决这个问题。

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此前，人们希望这位22岁的球员只是在周一的训练中感到肌肉疲劳。

加泰罗尼亚俱乐部在其官方网站上发布的声明中证实:“巴塞罗那球员奥斯曼·登贝莱将于2月11日(周二)在芬兰图尔库接受手术治疗右腿肌腱近端肌腱断裂。一旦手术完成，将提供关于他恢复所需的时间的进一步信息。”

前多特蒙德和雷恩前锋在2017年夏天从多特蒙德转会到西甲后经历了一段痛苦的伤病时期。

在刚刚加盟巴萨的时候，他几乎没有受伤的历史，但在2017年9月，他的腿筋撕裂，导致他缺席了3个多月和20场比赛。

从那以后，他遭受了一连串的困扰，包括本赛季一连串围绕他腿筋的挫折。他因为一个小问题错过了去年秋天的六场比赛，现在又因为这个问题从11月28日开始缺席至今。

在错过15场比赛后，他一直在努力恢复状态，尽管巴萨没有给出他恢复的时间表，但这名边路球员很有可能错过今年余下的比赛。

随着苏亚雷斯的缺阵，巴塞罗那有可能紧急签下一名进攻方面的援军，赫塔菲前锋安吉尔在他们的候选名单上。

然而，主教练奎克·塞蒂恩在周二的时候拒绝参与这一讨论。

“一旦我们掌握了所有的信息，我们就会做出决定，”他说。“我本来高兴奥斯曼能回来帮助我们，这是真的。这显然是一个不幸的情况，但在我的职业生涯中，我总是会遇到问题，然后我尝试去做的就是找到解决办法。”