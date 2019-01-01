恐涉种族歧视被罚 欧联杯对手主帅呼吁球迷勿攻击曼联

塞尔维亚豪门贝尔格莱德游击队主帅米洛舍维奇呼吁球迷切勿以种族歧视攻击即将造访的曼联球员。

贝尔格莱德游击队主帅米洛舍维奇督促自家球迷不要用种族主义羞辱即将造访的曼联球员。

这支塞尔维亚豪门即将在下周四的欧联杯小组赛中坐镇主场迎战曼联，由于支持者在此前的比赛中作出了种族主义行为而被欧足联处罚两场欧联杯主场比赛空场。

曾经是塞尔维亚国家队历史上最出色中锋的主帅米洛舍维奇在赛前一再呼吁自家球迷千万不要再做出损人不利己的愚蠢行为，他说：“作为一名在世界各地都有朋友的前职业球员，我会尽我所能让我们的客人感到舒适，让他们享受在球场上比赛。”

“我会对我们的球迷说：‘我们应该很荣幸能自1966年以来第一次与曼联交手，能接待他们的球员、工作人员、俱乐部高层以及球迷，我们应该感到很自豪。’”

米洛舍维奇的呼吁并无道理，游击队在种族主义和其他歧视方面有着悠久历史，包括在2014年欧联杯与热刺的比赛中展示了反犹太主义的旗帜，以及本赛季欧联杯第三轮资格赛与土耳其球队马拉迪亚斯波尔的比赛中攻击对方曾效力同城死敌红星队的球员。

再加上前不久英格兰在欧洲杯预选赛造访保加利亚时发生的严重种族歧视事件，米洛舍维奇希望球迷们能尊重造访的曼联球员。

米洛舍维奇表示：“对我和所有普罗大众来说，很难理解那些人为什么会有这种行为，我们也无法接受。尤其是在体育领域，足球和其它运动都被认为是不同国家、肤色、宗教和性别之间的桥梁。这些运动丰富了人们的生活，使大家变得更好，让大家彼此认识结交，让大家更了解以及尊重彼此的文化。”

46岁的米洛舍维奇在球员生涯时期曾先后效力过英超、西甲、意甲以及俄超的顶级联赛俱乐部，但他也坚称自己从未因为自己的血统而遭受种族歧视。

米洛舍维奇说：“当我在阿斯顿维拉效力的时候，我的祖国和人民在英格兰以及其他西欧国家的名声很差，但是我从来没有感受到人们对我有什么异样眼光和言论。如果我作为一名塞尔维亚人都能在英格兰、西班牙以及意大利受到最大程度的尊重，那么当曼联和其他任何一个对手来访时，我和我的人民能所做的就是回报这种尊重。”