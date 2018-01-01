总裁终于能喘口气了 阿莱格里计划轮休C罗

尤文图斯主教练阿莱格里表示，在周六的德比大战过后，他会轮休C罗。

尤文图斯主教练阿莱格里表示，C罗是一位“伟大的职业球员”，不过他计划轮休葡萄牙人。

在周六的都灵德比中，C罗把握住了第70分钟的罚球机会，为尤文打入制胜球，帮助队伍客场1-0力克对手，而同时，他的进球也成为了尤文的第5000个意甲进球。比赛过后，C罗本赛季的意甲进球增长至11个，而联赛榜上，尤文图斯与第二名的分差也扩大到了11分。

自从从皇马加盟尤文后，C罗就迅速适应了这里的环境，不过，阿莱格里已经准备让他轮休。他告诉记者：“C罗是一位非常伟大的专业球员，对细节非常上心，这就是他到哪里都能适应的原因。但我已经告诉他，在对战罗马、亚特兰大或桑普多利亚其中的一场时，他会得到轮休。”

这些话也正和他在周六德比前的发布会上所说的一样。“这是赛季中期休息前的最后一次冲刺了，我们要合理安排自己的体能，”阿莱格里在周五说道。

在下周六迎战罗马后，他们要在下下周面对亚特兰大和桑普多利亚，之后会有一个为期两周的修整期。

自以1.12亿欧元的身价加盟尤文以来，C罗已在各项赛事中为尤文打入12球。在16场比赛过后，C罗暂与热那亚神锋皮特亚克并列意甲射手榜第一。