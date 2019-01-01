总有刁民想害朕 伊布感到被大联盟对手迫害

这位洛杉矶银河的球星避免了停赛，但他觉得对手对他的攻击太过分了。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇本周避免了美国职业足球大联盟的停赛。

联盟裁定，这位洛杉矶银河队球星不应该因为在上周五球队3-2战胜洛杉矶FC的比赛中与默罕默德·埃尔-穆尼尔发生冲突而被禁赛。

伊布拉希莫维奇是当晚的明星，他上演了帽子戏法，并证明了自己是“一堆菲亚特中的法拉利”，他在德比战中击败了联赛射手王和MVP领跑者卡洛斯·贝拉。

但这位大个子瑞典人得到的也不全是好事。他与穆尼尔的拼抢中，两名球员都在空中争抢一个球，最后洛杉矶FC球员面部骨折，需要手术治疗。

“我跳得就像一次决斗一样。”他在周四的联赛网站上说：“我不是故意的，也不是故意伤害他，唯一的区别是我比别人都高。所以当我像那样跳的时候，它就到了对手的位置，看起来就不一样了。但我会像决斗一样会跳，这就是我比赛的方式。没有什么伤害之类的。”

这位37岁的球员接着说，对手们都想充分利用与他的每一次接触。

本赛季早些时候，他因为与肖恩·约翰逊的冲突而被停赛，这位纽约城FC后卫向联盟发送了他脖子上划伤的照片。与穆尼尔的冲突也引起了洛杉矶FC球员和工作人员的呼吁，要求再次停赛，这让伊布拉希莫维奇觉得他是那些没能阻止他上场的人纪律处分的目标。

“我觉得自己被捕捉了。但是当你是最好的，你就会被捕捉。”伊布拉希莫维奇说：“我唯一要说的是，我希望每个人都这么说不是针对个人，因为个人和职业是两码事。我希望裁判对整个事件有一个公正的看法。我不同意的一件事是:当你输了一场比赛的时候，你就变成一个难看的loser。我们不会把自己降低到那个水平。如果我们输了，我们就输了。没什么可做的，我们可以更加努力，在下一场比赛中做得更好。当你还在为失败而抱怨、为失败而哭泣、为失败而尝试时，那是另一层境界。”

他接着说:“就连俱乐部拥有者也在抱怨。这是哪一层境界?如果你不能在场上打败我们，你就站在一边，做一些不属于比赛的事情。就是这样。”

应该指出的是，伊布拉希莫维奇在与穆尼尔的比赛中被判犯规，但没有得到上场的黄牌。然而，由于那次犯规，他得到了联盟的警告，并被判罚款，联盟认定他“犯有模拟/美化罪”。

洛杉矶FC还因在同场比赛的第73分钟发生的一起事件违反了联盟的集体对抗政策而被处以罚款，罚款金额未披露。