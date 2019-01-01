怨天尤人 萨里：蓝军中柱不走运 裁判水平不达标

毛里齐奥·萨里透露，他对切尔西在输给利物浦的比赛中的表现感到满意，但他也承认，他的球队在争四的冲刺阶段已经疲惫不堪。

萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫的进球帮助利物浦在安菲尔德2-0战胜了切尔西，但这场失利并不足以让切尔西跌出前四。

蓝军主帅萨里赞扬了他的球队坚持到最后的精神状态。

他对天空体育说：“我们和优秀的对手打了一场精彩的比赛。我们在比赛中保持了50分钟不丢球。在打进第二个进球后——一个对他们来说很好的进球，但对我们来说却不是——我们做出了回应。我们有两三个进球的机会，但我认为我们踢得很好。也许现在他们比我们强，但我们走的是正确的道路。在第二个进球之后，阿扎尔和伊瓜因有三次机会。我们并不是很幸运。我们本赛季第35次击中门柱。在我看来，我们走的是正确的道路。我们正在改善。三个月前，我们在场上没有还手之力。”

这一结果使得切尔西保持在第四位，而萨里也准备好迎接一个艰难的赛季结束，他们将与托特纳姆热刺、阿森纳和曼联争夺下赛季欧冠的席位。

“这当然不容易，但我们必须战斗到底，”他说：“在赛季的最后一个月，对每一支球队来说都是非常艰难的。上个月的结果会很奇怪，因为我们和其他球队一样累。”

后来，在接受BBC体育频道采访时，萨里也参与了关于英超裁判质量的讨论，他说利物浦的第一个进球应该被判无效。“在我看来埃莫森被犯规了，但我认为英超的水平是世界上最好的，但不是裁判。我认为裁判的水平不符合这项赛事的要求。也许裁判是对的，我不想说什么，但我从替补席上的感觉是犯规了。但是，利物浦当然配得上胜利。”