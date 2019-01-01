急病乱投医 纽卡斯尔盼转会截止前连签两人

纽卡斯尔希望在冬季转会窗引进萨马里斯和巴雷卡。

纽卡斯尔希望在周四转会截止日期前增加阵容，并在最后一刻确定了本菲卡的萨马里斯和摩纳哥的巴雷卡为目标。

这两名球员之前都在贝尼特斯的视线之内，纽卡斯尔的球迷们球队为保级而战的同时，也迫切希望看到新球员的加入。

据英国《每日邮报》报道，喜鹊已经询问了本菲卡中场球员安德烈亚斯·萨马里斯的租借事宜，萨马里斯曾在2017年夏天接近来到圣詹姆斯公园。

如今贝尼特斯的目光再度投向萨马里斯。

这名29岁的中场本菲卡本赛季只出场了7次，这意味着这一次交易可能会更容易完成，而在最近几周，寄诚庸、谢尔维和迪亚梅受伤后，纽卡斯尔需要增援。

据英国《每日邮报》报道，在上周纽卡斯尔租借拉齐奥的乔丹·卢卡库失败后，摩纳哥左后卫安东尼奥·巴雷卡成为纽卡斯尔的目标。

据报道，罗梅鲁·卢卡库的弟弟在圣詹姆斯公园的体检不及格，贝尼特斯重新对巴雷卡产生了兴趣。巴雷卡本赛季才加盟摩纳哥，但只出场了9次。

这名24岁的球员可能会租借或永久转会加盟纽卡斯尔，因为他们希望为左后卫杜梅特提供轮换。

喜鹊目前排在英超第17位，2月将是他们为生存而战的关键一个月，他们将在两场主场对阵保级对手哈德斯菲尔德和伯恩利。