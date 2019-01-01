怒斥枪迷愚蠢情有可原？纳斯里：我对阿森纳只有爱

西汉姆中场坚称，尽管曾经与阿森纳球迷发生出冲突，但他对兵工厂仍然满是爱意。

纳斯里在阿森纳度过了三年时光，在2011年转会曼城之前，他共为枪手出场125次。

离开酋长球场后，法国人时常在社交媒体上与枪手球迷发生冲突，他甚至一度表示：“他们的嘘声不会影响我，我认为这是愚蠢的，我不是阿森纳球迷，也不是伦敦人。”

不过在冬窗加盟西汉姆之后，纳斯里将再次与阿森纳在联赛中碰面。在比赛前他告诉天空体育：“我很享受自己在阿森纳的时光，因为在那里有一位十分信任我的主帅，他就像我的另一个父亲。”

“当我回归这段时光，我感到高兴，也感到失望。因为我们很有实力，但很遗憾没能赢得任何冠军，但我在那里拥有了美好的时光。”

“温格让我收获了如今的心态，让我可以完成进球，相信自己。我马上能够想到的就是我们与富勒姆的比赛，那场比赛我梅开二度，而且都是很棒的进球。我们2-1战胜了对手，升到了积分榜榜首。”

“面对波尔图的进球，面对热刺的进球。我（在阿森纳）的最后一个赛季是我打入进球最多的一个赛季，真的很棒。”

“我期待对阵阿森纳，因为这是我回到英超的第一场比赛。我在对阵布莱顿的比赛中入选了阵容，但我没能出场，所以这会很让人期待。”

“或许过去我与阿森纳球迷间出现了一些不好的言语，但正如我所说，我对这家俱乐部只有爱，我在那里度过了美好的三年。”

“过去我常常讨论阿森纳是因为受到了枪迷的伤害，但我对阿森纳别无他想，只有爱意。”