怒斥暴行 范戴克为受伤小将出头

利物浦球星在终场哨声响起时与塞维利亚球员发生了争执，并在赛后向够力足球抨击了尼亚尼翁的行为。

维吉尔·范戴克在塞维利亚人对亚塞尔·拉鲁奇的恐怖犯规破坏了利物浦在波士顿的季前赛友谊赛后，猛烈抨击了乔里斯·尼亚尼翁。

在塞维利亚2-1战胜利物浦的比赛中，尼亚尼翁在下半场被红牌罚下。

这名利物浦的年轻球员被抬出了球场，随后他拄着拐杖离开了球场，右腿还被绑着。红军的工作人员乐观的认为这次的伤并没有想象的那么严重，克洛普表示拉鲁奇很幸运没有受到严重的伤害。

尼亚尼翁在推特上发表了道歉声明，塞维利亚也在推特上祝福拉鲁奇早日康复。

范戴克在终场哨声响起时与尼亚尼翁对质，赛后他对够力足球表示，他对他所看到的并不以为然。

他说:“我从侧面看到的，不太好。特别是当它发生在这样一个本赛季打得很好的年轻人身上。我想这说明了他（尼亚尼翁）的一些情况。你必须面对这一切，但显然你不想在这样的比赛中受伤。你想要变得健康，你想要回到最好的状态。很明显，每个人都想赢得比赛，但最重要的是保持健康。希望对亚塞尔来说，情况没有那么糟。”

比赛自始至终都是一场脾气暴躁的比赛，克洛普在上半场被一些可疑的争抢激怒了。红军主帅在中场休息时向塞维利亚主教练洛佩特吉表达了自己的感受，此前哈利·威尔逊在与巴内加的争抢中脸部受伤。

“很明显，这是非常困难的。”范戴克说，他打了45分钟，为自己的季前赛做准备：“但每一天情况都在好转，这是积极的一面。很明显情况很艰难，对手也很难打。但这一切都很好，这将使我们更强大，所以让我们享受在美国的最后几天，然后我们去苏格兰(与那不勒斯)比赛。”

下周三，利物浦将在纽约扬基球场迎战葡萄牙体育。