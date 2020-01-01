怒不可遏 兰帕德抨击VAR：每个人都认为那是红牌

在与热刺的伦敦德比战中，阿根廷中场没有被罚下场，这让斯坦福桥的主教练很生气。

在切尔西战胜托特纳姆热刺的比赛中，吉奥瓦尼·洛塞尔索因为对塞萨尔·阿兹皮里奎塔的一次可怕的踩踏而免于一张红牌之后，弗兰克·兰帕德抨击VAR“不够好”。

在托特纳姆热刺进球之前，客队的人数本该已经减少到10人，因为洛塞尔索在阿兹皮里库埃塔的小腿上踩踏可能会被红牌罚下。

VAR对这一事件进行了评估，决定不出示红牌，不过据报道，相关比赛官员后来改变了看法。

其他球队

当时未能做出正确的判罚并没有改善主教练兰帕德的情绪，他对这一犯规感到愤怒。

“这还不够好。这还不够好，我很抱歉。这是两场比赛中的两次VAR判决（在输给曼联的比赛中两粒进球被判无效）。”

“当你输了的时候，你很难开口说话，因为人们说你只是在乱喊，但也许你需要喊叫，因为那不够好。”

“足球界的每个人都认为那是红牌。现在已经太晚了，太晚了。比赛早该结束。”

“我不喜欢要红牌，但当这危及（安全）……那是断腿的动作。”

“你可以让VAR进入比赛并做出正确的决定。我没有说任何关于当场裁判的事情——这并不容易——VAR在这里澄清这些。我不奇怪他们把它改对了，但这还不够好。”

对手穆里尼奥没有什么可补充的，尽管他认为比赛官员们承认错误是一种进步。

他表示：“我感到遗憾的是，他们没有更多地承认（错误），尤其是在形势对我们不利的时候。我不想谈论它。”

兰帕德对切尔西的进取心持肯定态度，也暗示他们在强度方面已经设定了前进的标准。

“在我们的比赛中，侵略性、无球跑动、工作效率（都是进取的）。”他说：“由于种种原因，我们在国内的日子很不好过。”

“当你身处困境时，你只有一个选择，那就是拼搏。有时候，在困难的时候去拼搏，在本不应该在的时候坚持到最后几分钟，这些都是关键时刻。”

“我们现在必须把这种感觉藏起来，明白这是我们需要的日常操作。我们今天的表现需要成为我们日常训练和比赛的表现。”