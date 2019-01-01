态度坚定 蒙雷亚尔：我属于阿森纳 我想留下

枪手正在寻找一名新的左后卫，但是33岁的蒙雷亚尔并不打算在这个夏天被卖掉。

阿森纳左后卫纳乔·蒙雷亚尔说他想留在俱乐部，尽管有报道说他们正试图从凯尔特人签下基兰·蒂尔尼。

蒙雷亚尔从2013年开始效力于北伦敦球队，但是他的合同只剩下一年。

据报道，枪手准备在今年夏天出售这名33岁的球员，因为他们希望在左后卫的位置上增加凯尔特人球星蒂尔尼。

阿森纳已经向这位22岁的苏格兰国脚开出了约2500万英镑(合3100万美元)的第二份报价，但蒙雷亚尔否认了这意味着他在俱乐部生涯结束的说法。

“这些都是谣言。”Football.London援引他的话说：“我属于阿森纳。我还有一份合同。我的想法是留在这里。这是一家出色的俱乐部，我觉得为阿森纳踢球很舒服。我的想法是继续在这里踢球。”

上赛季蒙雷亚尔为阿森纳出场36次，其中有不少场次出任中后卫，但这位前马拉加球星表示，他不希望为了确保自己在球队中的位置而长期更换位置。

“我的位置一直是左后卫，这是我最喜欢的位置。”蒙雷亚尔补充道：“足球正在改变，很明显，在过去的几年里，我们的中卫有时会受伤，教练决定我必须在那个位置上踢球。”我就是这么做的，但是我的位置，我喜欢踢的位置，是左后卫。”

阿森纳上赛季在英超联赛中排名第五，并进入了欧罗巴联赛决赛，但最终输给了切尔西。

蒙雷亚尔相信俱乐部会在转会窗口关闭前改善阵容，他说:“我信任俱乐部。显然有几个球员决定退役——切赫、利希施泰纳（离队）——其他球员也改变了。

“足球就是这样。有一天你在这里，然后你在另一个地方。但该俱乐部正在100%地寻找新球员。他们会来。”