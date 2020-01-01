怀缅过世主席 功勋门神：皇马如今的辉煌始于桑斯

这位前皇马门将盛赞了因新冠病毒去世的前皇马主席，认为是他为皇马的盛世奠定了基础。

当博多·伊尔格纳的职业生涯在科隆这样一家没有远大抱负的俱乐部陷入停滞时，前皇马主席洛伦佐·桑斯出现了。1996年7月，桑斯将他从莱茵能源体育场带到了伯纳乌球场。

在1998年赢下与尤文图斯的欧冠决赛时，伊尔格纳是皇马的首发门将，而在2000年与瓦伦西亚的欧冠决赛中，这位德国门神也是球队的重要替补。除了两座欧冠奖杯，伊尔格纳还跟随白衣军团赢得了1997和20001年的西甲冠军奖杯以及1998年的丰田杯。

在桑斯因新型冠状病毒去世3天后，这位前联邦德国国门缅怀了这位前皇马主席的性格，以及他对新世纪皇马的重要影响。

其他球队

“洛伦佐·桑斯是一位在我职业生涯中非常重要的人物。正是他在1996年将我带去了皇马，没有他，我可能永远不能前往伯纳乌踢球。因为他是一个勇敢的人，做出了勇敢的决定。如果你签下一名来自其他国家的新门将时，你必须要勇敢。要知道，你的球队中已经有了像帕科·布约这样的传奇人物。”

“由于在那之前的几个赛季，皇马一直没能在欧冠和西甲取得成功，因此他在那个赛季之前，组建了一支全新的球队。他签下了包括我在内的很多顶级球员，比如卡洛斯、帕努奇、西多夫、苏克和米贾托维奇。他还把个性鲜明的教练法比奥·卡佩罗带到了马德里。这是一个冒险，但他是一个勇敢的人，他拥有着把成功带回马德里的远见。”

“他的决定在1998年得到了回报，我们的球队在32年后，在海因克斯的带领下赢得了欧冠冠军，这对俱乐部来说是一项巨大而特殊的成就，也是一个时代的开始。2000年，他的继任者弗洛伦蒂诺·佩雷斯在博斯克的领导下第二次赢得欧冠冠军，开创了皇马在欧冠中一枝独秀的时代。今天很多人都在称赞弗洛伦蒂诺，但实际上，这一切都始于桑斯，是他奠定了基础。”