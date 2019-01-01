怀斯：切尔西管理层的一场赌局 希望兰帕德好运

前蓝军队长认为，对于一家有着如此高期望的俱乐部来说，将执教大权交给相对年轻的教练将是一个勇敢的决定。

丹尼斯·怀斯说，兰帕德对切尔西来说将是管理层的一个赌博，但是这位前蓝军队长“祈祷他们做了正确的事情”，如果一个情感上的约定已经达成。

一个习惯了在教练席上换人的俱乐部发现又在寻找新老板了。

萨里在英格兰只带了一个赛季就回到了他的祖国球队意大利尤文图斯队，这给斯坦福桥留下了一个巨大的空缺。

有消息称，前球迷最喜爱的兰帕德可能会从他在德比的第一个教练位置吸引回西伦敦。

怀斯担心，对于一个在切尔西踢了13年球的人来说，担任这样一个要求如此苛刻的角色可能还为时过早。

不过，如果他真的得到了认可，那么人们希望兰帕德在这份工作中表现良好，这将给他和助理教练乔迪·莫里斯带来许多挑战。

怀斯告诉天空体育：“对他来说是不是太早了？我想是的。”

“我也看了看他可能带来的教练组成员。乔迪可能会和他并肩作战，但他在执教方面有点缺乏经验。”

“如果弗兰克真的来了，他可能需要带一些有经验的人来。可能会有一些变化，因为他想要引进自己的团队。”

“克里斯·琼斯，以前在切尔西，现在和他一起在德比。他是负责体能方面的专业人士，他有很好的经验。但在教练能力方面，我很担心。”

“弗兰克，从踢球和个人的角度来看，在切尔西每个人都喜欢他，但是他在切尔西执教的时间并不长，乔迪也一样。这让我有点担心，但如果他们得到这个位置，我希望他们拥有所有的好运气。”

“这对他们来说将是非常艰难的，但希望他们为切尔西做了正确的事情。”

怀斯补充说:“我认为转会禁令能给弗兰克更多的时间。”

“但说到底，切尔西是一支冠军联赛的球队，他们想进入前四。”

“他们不想只是前六名，我不认为这是我们想要的。”

“我认为作为切尔西的球迷，你想要在最高水平的比赛中获胜。

“我们会及时发现事态将如何发展。”