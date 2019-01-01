怀才不遇 吉鲁：不接受在蓝军的处境 但不怪教练

法国前锋无法掩饰他的沮丧，但他坚持他将永远“尊重”他的教练。

奥利维耶·吉鲁说他“不能接受”他目前在切尔西的首发阵容之外的位置——但他不会批评蓝军主帅。

周五，法国在2020年欧洲杯预选赛中以1-0战胜冰岛，吉鲁为法国踢进了一粒点球，但他本赛季还没有在英超联赛中进球。

这名33岁的前锋本赛季只在英超联赛中出场3次，其中只有1次首发，这让他在斯坦福桥的日子很不好过，就像上个赛季在前主帅毛里齐奥·萨里手下时一样。

当被问及他是如何接受自己在切尔西的进攻顺位时，吉鲁告诉《Le Pelerin》杂志：“接受？不，我不接受。

“在某些情况下，你不必听天由命。我一向恭敬谦卑。即使我不同意教练的观点，我也不会批评他。但我自己不能接受，因为我知道自己在球场上的价值。去年，当我觉得我应该上场时，我向教练（萨里）寻求解释。”

自从2018年1月从阿森纳转投切尔西以来，吉鲁只踢了14场英超比赛，进了5个球。

他指出他在俱乐部比莫拉塔和伊瓜因等人都要耐用，但他也指出他对自己的耐用得不到回报感到失望。

塔米·亚伯拉罕本赛季成为了切尔西的首选中锋，而吉鲁则在等待一个在球队中出场的机会。

“两年前离开阿森纳加盟切尔西并不容易。我爱阿森纳。”吉鲁补充道：“但这是一个进步，因为切尔西和曼城是在过去10年里获得最多冠军的英格兰球队。”

“我在攻击线上有竞争对手——莫拉塔和伊瓜因——他们最终离开了。最后我赢了：我参加了2018年足总杯决赛和2019年欧罗巴联赛决赛。我又一次在困难中开始了这个赛季，但正如我哥哥所说，我总是在逆境中成长。尽管我希望这能少一点！”