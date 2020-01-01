快速成长的原因 前罗马球星：教练让我学习埃辛的踢法

这位前加纳球员对他的前国家队队友说了很多好话。

前罗马中场艾哈迈德·巴鲁索透露，他从前切尔西球星、前国家队队友埃辛那里得到了灵感，从而让自己自己成为了一名精英球员。

在意大利低级别联赛待了几年之后，这名前加纳球员在2007年从意乙球队里米尼转会罗马，并在意大利首都获得了巨大的成功。

他在奥林匹亚球场迎来了一个良好的开局，成功突破自我，并确保自己入选了2008年非洲杯的大名单。在那里，他得以和埃辛并肩作战。

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“在里米尼，我总是和教练争吵。他告诉我，我必须进入国家队，像埃辛一样。”他在接受媒体采访时表示，巴鲁索的整个职业生涯都在与伤病做斗争。

“那个赛季，每当有切尔西比赛的时候，他都会让我停下手头的一切，去看比赛，并记下埃辛在球场上的表现。”

“埃辛在那个时候是一个非常伟大的球员，我们的位置也很相似。”

“我别无选择，只能去看他是如何踢球的，因为如果第二天我不能回答教练提出的问题，我就有麻烦了。”

埃辛，目前在阿塞拜疆的萨巴依队踢球，并且仍是加纳最有成就的球员之一。

这位37岁的球员在法国豪门里昂效力期间曾两次获得法甲冠军。

在2005年转会切尔西后，他帮助蓝军赢得了2005-06赛季和2009-10赛季的英超联赛冠军，四次举起足总杯，还拿到了一次联赛杯，一次社区盾杯，以及2011-12赛季的欧冠冠军。

在2012-13赛季开始之前，这位加纳人以租借的形式加盟了西班牙豪门皇家马德里，与前主教练穆里尼奥重聚。

在离开皇家马德里之后，埃辛将回到了斯坦福桥，在2014年以永久转会的形式加盟了AC米兰。

出生在阿克拉的他在离开加纳自由队后，成为了法国球队巴斯蒂亚的一员。2015-16年，他还被希腊球队帕纳辛纳科斯收入了麾下。

在国家队层面，埃辛同样功勋卓著，代表加纳参加了他们的第一次世界杯之旅。

在因伤缺席2010年世界杯之后，他还在2014年世界杯贡献了不错的发挥。