忠诚可贵 托比：让我留下的是穆帅而不是金钱

这名比利时后卫已经向北伦敦俱乐部承诺了他的未来，并表示新教练的任命帮助他做出了决定。

托特纳姆热刺后卫托比·阿尔德韦雷尔德说穆里尼奥是他签下新合同的决定性因素，他承认他可以在其他地方获得更高的工资。

阿尔德韦雷尔德在接受《每日电讯报》采访时表示：“俱乐部在财务上做了很大的努力，这表明他们真的很想要我，这给了我尊重。”

“我也许可以在其他地方赚得更多，但我选择了忠诚，这也是有价值的。”

“我和妻子谈过了，我们很快就会有第二个孩子了。首先，我问她：‘你想要什么？’她说她很高兴留下来，她喜欢这里，但我可以选择任何我想要的。这给了我机会去探索我想要的一切。”

“但我越想在别的地方开启新一章，我就越想，‘不，我只想留下来。’从第一天起，我在这里就一直很快乐。我觉得我在这里很受欢迎，和球迷的关系也很好。”

“当然，最后的原因是主教练，他真的相信我。我和他从一开始就有很好的关系。所以，所有这些小步骤让我做出了留下来的重大决定。”

阿尔德韦雷尔德承认热刺最近低于水准的表现引起了穆里尼奥的强烈反应，穆里尼奥是一个习惯于争夺冠军的教练。”

“如果你表现不好，他会生气。这很正常。”阿尔德韦雷尔德补充道。“他是一个赢家。我们没赢，他就不高兴。这是非常简单的。”

“他是一个你不想让他失望的教练。让他生气是消极的，你不想让他失望。

“我们以前和主教练关系很好。我们取得了很多出色的成就。现在也是一样——每个人都相信若泽的所说所想，相信我们需要怎样踢球。”

阿尔德韦雷尔德承认球员们非常渴望赢得奖杯，但他也认为波切蒂诺在重建俱乐部方面所取得的成就与一座奖杯不相上下。

“想象一下过去的四个赛季，四次进入前四，每次都在欧洲冠军联赛中取得进步，进入决赛——或者一座足总杯？这对我来说是短期目标。”他说。

“这总是一个讨论，足总杯还是前四？当然，我想赢得一座奖杯，但你必须现实地看待你所取得的成就。如果因为我们没有赢得一座奖杯，就认为过去四个赛季毫无价值，那就太愚蠢了。”

“俱乐部已经迈出了很大的一步，在困难时期付出了很大的努力——在温布利，离开白鹿巷，诸如此类的事情。所以，我们可以把我们所做的一切看作是某种战利品，当然，我们也想赢得一座奖杯。”