忠告键盘侠 斯特林：这个充满歧视的社会该成长了

这位24岁的球员说，球迷们需要承认足球运动员也是人，因为他们仍然是欧洲种族主义者的攻击目标。

拉希姆·斯特林表示，现在是时候让社会“成熟起来”，以消除种族主义。

最近几周发生了多起球员受到种族歧视的事件，斯特林和他的英格兰队友马库斯·拉什福德成为社交媒体的攻击目标，而国际米兰前锋罗梅鲁·卢卡库则在意甲联赛中成为卡利亚里球迷的攻击对象。

尽管这些事件受到了许多足球界人士的谴责，但一群国米球迷对卢卡库事件的反应是为卡利亚里的支持者辩护，使他们免受种族歧视的指控。他们坚称，这在意大利不是一个“真正的问题”，并敦促这位比利时前锋将其视为一种尊重。

几名球员在最近的歧视事件后发表了自己的看法，拉什福德表示，他认为反对种族歧视的斗争正在“倒退”，而克里斯·斯莫林、沃特福德前锋特洛伊·迪尼和尤文图斯中场布莱斯·马图伊迪等人都呼吁结束种族歧视。

英格兰边锋斯特林对这个问题继续影响足球比赛感到震惊，他敦促球迷把足球运动员当作人来对待。

24岁的曼城球星在接受天空体育采访时表示：“要说接下来会发生什么很容易，但在电脑屏幕后面有很多人。这些人让人失望，觉得自己可以侥幸逃脱这样的惩罚。我们是在2019年，我们还在讨论这个问题。我不能说我有办法阻止它，但作为一个社会，我们需要明确这一点。做这件事的人需要清醒过来，明白这是一个新时代，任何人都不应该面对歧视。”

“我们这个社会需要成长，意识到我们只是在这里做我们的工作。我们是人，我们有感情。这是一个敏感的话题，但我不能告诉你我得到了确切的答案。但作为一个社会，我们需要做得更好，更欣赏彼此。”