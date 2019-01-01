忙不过来 罗奇代尔少年攻陷梦剧场：明天得去补考了

16岁的卢克·马西森在老特拉福德为罗奇代尔攻入了一个进球，但是对阵曼联的比赛并不能让他逃过心理学测验。

16岁的卢克·马西森在老特拉福德为罗奇代尔攻入了一个进球，但是对阵曼联的比赛并不能让他逃过心理学测验。

周三，这位天才的右后卫没有前往学校上学，而是被允许前往2.5英里外的老特拉福德参加联赛杯第三轮比赛。

马西森正在攻读心理学、历史学和社会学的A level课程，他在比赛中首发出场，并在聚光灯下大放光彩。在罗奇代尔1-1战平曼联的比赛中，马西森打出了一记令人难忘的扳平好球，为球队充满信心的表现增添光彩。

英甲球队最终在点球大战中以3-5告负，但这名少年却在梦剧场中度过了一个值得珍惜的夜晚。

“这是一个非常非常特殊的时刻。”马西森微笑着说：“这对每个人来说都是梦想成真。我相信每个人都梦想在老特拉福德这样一个历史悠久的球场进球。

“我击中了网顶，我的身体刚好控制住了。我冲到罗奇代尔的球迷面前滑跪。我以为我要冲下山（指球场边的斜坡）了。这对我和所有人来说都是一个特别的时刻。我今天本来会在学校的。我星期四要去补课，本来那天我们放假的。我要参加一个心理学测验，所以我等不及了！”

马西森推迟考试的理由可真是万中无一。