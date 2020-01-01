忘记坎特吧！科瓦西奇才是切尔西争四的关键

兰帕德祷克罗地亚人的跟腱问题不是太严重，因为这位25岁的球员是本赛季他手下发挥最好的球员。

坎特是切尔西最近几次夺冠名单上的头号功臣，到现在蓝军拥有了一位新的不可动摇的球员：科瓦西奇。

最近几周，克罗地亚人已经成长为许多人期待的那种球员，自2013年国米从萨格勒布迪纳莫签下他时，人们就对他有着这样的期待。

上赛季，切尔西选择以租借的形式从皇马引进了他，但他的处子赛季表现得有些挣扎，但本赛季，他已经成为了兰帕德手下不可动摇的绝对主力，因此人们非常担心这位在周二足总杯战胜利物浦比赛中跟腱受伤的25岁中场。

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尽管在这场比赛中，切尔西2比0击败了利物浦，但他们却失去了这位中超大将，这对兰帕德来说是一场灾难。对他自己和俱乐部而言，这一切简直糟糕到了极点。

上个赛季，在毛里齐奥·萨里麾下的科瓦西奇显得非常挣扎，但切尔西依旧选择了将他的租借转变为永久转会，但这一切更多的是因为蓝军遭遇的转会禁令，而不是他在球场上的表现。

兰帕德的到来对科瓦西奇的成长至关重要。

“我和他有着很好的沟通，”克罗地亚国脚在上周接受采访时表示。“尤其是关于我在比赛中的缺陷。”

“我和他谈了很多，我帮我分析了我参加的比赛。我认为我正在成长为一名更好的球员，但这是正常的，因为我正在变得更加成熟。我年纪渐长，因此我感觉一切良好。”

科瓦西奇的进步给兰帕德留下了深刻的印象。的确，在欧冠0 - 3负于拜仁之后，他是唯一一个被主教练点名表扬的球员。

“科瓦西奇的个性和实力让人觉得，‘好吧，他可以在任何一支有这种水平的球队效力’，”这位蓝军主帅兴奋地说。

因此，你不必感到奇怪，科瓦西奇能够稳稳占据切尔西中场的一个首发位置。也正因如此，兰帕德会非常担心失去这位自己最依赖的球员，尤其是在切尔西在中场原本的选择就非常有限的情况下。

在接下来的三场比赛中，坎特将因伤休战两周，而若日尼奥则将停赛。

伤愈归队的齐克目前已经能够为切尔西U23踢满90分钟，他有可能会成为兰帕德不得不考虑的选择。在接下来的联赛中，蓝军将对阵埃弗顿、阿斯顿维拉和拜仁慕尼黑。

切尔西目前正遭遇着严重的伤病问题，威廉在对利物浦的比赛中也出现了一瘸一拐的情况。目前我们还不知道普利西奇为什么依旧没能摆脱从新年开始的肌肉伤病问题。尽管奥多伊本周末就可以复出参赛，但实际上这位英格兰国脚已经一个月没有进行训练了。

除此之外，他们的头号射手亚伯拉罕也因脚踝受伤已经缺席了一个月的比赛，而中后卫克里斯滕森也因为轻微的受伤缺席了球队战胜利物浦的比赛。切尔西的伤病危机来得不是时候，兰帕德的球队目前正在努力保住自己联赛第四的位置。

曼联和狼队现在只落后切尔西三分，如果安切洛蒂执教的埃弗顿能够在周日的比赛中获胜，尽管目前他们只位列积分榜第11位，但他们仍有可能进入欧冠。

当然，在这方面，切尔西只能去责怪自己。本赛季，他们取得了良好的开局，但自11以来，他们就没能取得连续胜利，尤其是在主场，他们的表现有些不尽如人意。

尽管如此，我们依旧可以理解切尔西，毕竟兰帕德在对阵联赛领头羊利物浦的比赛中斩获了令人印象深刻的胜利。

罗斯·巴克利打出了他本赛季迄今为止最好的表现，而18岁的比利·吉尔摩则是这场比赛的明星球员，他凭借中场大师级的表现赢得了全场最佳球员的称号，而这也得到了苏格兰人儿时的偶像之一——法布雷加斯的赞扬。

“我一直在训练中学习科瓦西奇和若日尼奥，观察他们在比赛中的表现。吉尔摩赛后表示。“能和他们一起踢球真是太棒了。

“我希望科瓦西奇能够快点回来，能赶上周末的比赛。”

但现在看来这一切似乎不太可能发生，兰帕德随后承认科瓦西奇的跟腱问题看起来要比威廉的更严重。

但他会祈祷情况并非如此。在所有正在与伤病作斗争的切尔西球员中，科瓦西奇是兰帕德最需要的那一位。