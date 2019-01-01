忘掉莫雷诺 重迎恩里克 对西班牙来说并非易事

罗伯特·莫雷诺对于路易斯·恩里克的回归感到失望，但这可能意味着以前不为人知的他将得到更多的关注。

当路易斯·恩里克从他的前助理教练罗伯特·莫雷诺手中接过帅印后，一位记者说，这本该是一个快乐的“派对”。然而，当西班牙足协(RFEF)周二宣布这位前巴塞罗那教练重返国家队时，这位阿斯图里安人和他所取代的多年好友之间破裂的关系被痛苦地暴露出来。

路易斯•恩里克于今年6月辞去了在西班牙的工作，把时间花在了照顾他的女儿莎娜身上。他当时的助手莫雷诺已经替代他负责了几场比赛，随后正式执掌帅印，带领西班牙获得了2020年欧洲杯的参赛资格。

这名教练之前说过，如果恩里克想要回来，他就会离开。莎娜于今年8月不幸过世，恩里克在度过了一段时间的哀悼之后，已经准备好回来了。

对西班牙足协来说，这是一个很难处理的局面，并且在本周初就失去了控制。周二，西班牙足协主席路易斯·鲁比亚莱斯和该组织的体育主管何塞·弗朗西斯科·莫利纳举行了一场漫长的新闻发布会，他们决心说出真相，直到拥挤的拉斯罗萨斯大礼堂里的所有媒体人都满意为止。

他们在长达90分钟的新闻发布会上发表了讲话，首先是鲁比亚雷斯对事件的时间线进行了逐一说明——至少从足协的角度来看是这样。

鲁比亚雷斯在6月份表示，莫雷诺接替了他这份工作，但很明显，如果恩里克觉得自己已经准备好再次接受这份工作，他将会受到欢迎。他们同意等到西班牙获得2020年欧洲杯的入场券后再了解他的想法。

足协最近告诉莫雷诺，他们将评估恩里克回归的这个主意。周一，在西班牙对阵罗马尼亚之前，莫雷诺给足协发了一条信息，他说他想同意他离开的条件，以便让恩里克回来。足协认为目前的情况是“紧急和危机”，再次启动了与恩里克的谈话，后者同意再次接手。

莫雷诺在最后一场击败罗马尼亚的2020年欧洲杯预选赛中后没有举行新闻发布会，他派了两名律师参加了周二早上与足协的会议，之后他们正式宣布了恩里克的回归。

西班牙媒体报道称，莫雷诺在与罗马尼亚比赛的当晚心烦意乱。“他们把我抛弃了，他们把我抛弃了。”据报道，他在队员们取得比赛胜利后向他们哭诉道。西班牙队那时候才知道这一变动，鲁比亚雷斯给队长塞尔吉奥·拉莫斯和塞尔吉奥·布斯克茨打电话。

然而，莫雷诺自己是第一个说他愿意让恩里克回来的人。

莫雷诺在9月份接受记者采访时说:“我认为路易斯是我的朋友，友谊是生活中最重要的，因为没有友谊，我觉得你就失去了做人的意义。”

“所以，如果有一天他决定回来当教练，无论什么时候，只要他想和我们在一起，那么我将是第一个也是最高兴的一个人，离开这里，回去和他一起工作。”

然而，在他任期结束时，情况就不同了。11月17日，西班牙在加迪斯以7-0大胜马耳他，但莫雷诺坚持认为自己有机会留下。

他说：“我不需要和鲁比亚雷斯或莫利纳一起坐下来讨论什么。他们一直信任我，什么事情都当面告诉我。”

写这篇文章的时候，莫雷诺还没有说出来也没有给出自己的看法，但现在看来，他不太可能有同样的感觉。其他的一些报道表明，西班牙足协在10月底会见了路易斯·恩里克，当时后者愿意回归的要求之一就是莫雷诺不再担任他的助手，尽管当时的表达不是如此直接。

在足球和人类层面上，恩里克的回归都是有意义的。“我们对他有道义上的责任。”鲁比亚雷斯解释说。作为教练，莫雷诺取得了令人印象深刻的七胜两平的记录，但直到他执教的最后两场比赛，对阵马耳他和罗马尼亚，球队都未能主导比赛，因此按照这样的趋势，西班牙不会成为下个夏天真正的夺冠热门。

人们普遍认为西班牙足协已经尽其所能处理好了这一变动了，路易斯·恩里克和莫雷诺之间的关系破裂是顺利运作的最大障碍。据当地电台报道说，在恩里克女儿生病期间，莫雷诺没有前往他家里家里或医院看望过恩里克。

《马卡报》说莫雷诺在恩里克还没有成为全职教练的时候就做出的一些决定导致了他们之间的紧张关系，包括让切尔西门将凯帕加首发，而不是曼联的德赫亚。

恩里克将需要挑选一个新的助理和教练团队，但除此之外，关于他回归的争议不应该影响到他。在担任巴塞罗那主教练期间，他很少有时间和媒体闲聊，在这次重新上任之际，他将会回避一些关于莫雷诺的不可避免的问题。三月对阵德国和荷兰的友谊赛将帮助他调整2020年欧洲杯的阵容，届时人们将会把注意力放在西班牙能否第四次捧起奖杯之上。

与此同时，莫雷诺需要时间从被背叛的感觉中恢复过来，他已经错过了一生中最重要的机会，但是当尘埃落定，这在足球界很快就会发生，西甲的某一支很快就会抓住机会与他接触。

在接手西班牙国家队之前，莫雷诺是个默默无闻的人，他曾在巴萨、罗马和塞尔塔维戈担任路易斯·恩里克的助理教练，但现在他是一个所有人都会记得的名字。

目前这段悲伤的插曲令人痛心，但也可能是他出现在人们眼前的开始。