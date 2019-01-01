志存高远 马丁内斯：比利时值得欧洲杯冠军

红魔在资格赛中的表现是完美的，他们的教练决心要看到他的球队最终举起一些奖杯。

罗伯托·马丁内斯认为，比利时值得赢得2020年欧洲杯，但他也承认，如果他们不能在决赛圈中表现出色，一切都没有什么意义。

比利时在周二完成了他们的预选赛征程，以6-1击败塞浦路斯，以10战全胜的成绩位列小组第一，并在此过程中攻入40球。

主教练马丁内斯认为比利时值得首次获得国际大赛的冠军，但他知道还有很多工作要做。

马丁内斯说：“我们能否赢得欧洲杯，这取决于我们自己。我们需要做得更好，然后看看我们是否能再次踢出一届精彩的比赛。我们在世界杯上树立了标准，我们将继续发展成为一支团结的球队。球迷对我们也很重要。我们现在有7个月的时间来尽可能变得更好。这支球队值得赢得欧洲杯，但在足球方面，事情没那么简单。”

比利时在2016年欧洲杯四分之一决赛中被淘汰，以1-3不敌威尔士。两年后，马丁内斯的球队在俄罗斯世界杯半决赛上以0-1负于法国队，获得了第三名。

随着另一届重要赛事的临近，马丁内斯相信他的球队在资格赛中的表现是个好兆头。

“我认为今年每个人都表现得很好。”他说：“球员们知道该做什么，而且他们的专注度令人难以置信。进了六球，再次以这种方式踢球，这很好。”

在对阵塞浦路斯的比赛中打进两球的德布劳内强调说，比利时队努力保了持他们完美的出线纪录。

“这总是美好的。这一切并非别人给我们的。”他说：“一旦你开始预选赛，你就必须一场接着一场比赛，我们做到了。最终（以10场胜利）到达那里，感觉很好。”

比利时上一次失利可以追溯到一年前，当时瑞士在欧洲国家联赛中出人意料地取得了5-2的胜利。