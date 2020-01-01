忍无可忍 赖特抨击埃梅里：阿森纳在他手下毫无方向

一位阿森纳传奇人物质疑埃梅里，认为这位下课的主教练要为自己在酋长球场的失败承担责任。

伊恩·赖特说，阿森纳在乌奈·埃梅里的领导下“没有方向”，这位前枪手教练试图将失败的责任推卸到俱乐部和球员身上，这是一种“妄想”。

埃梅里说他注定要失败，因为阿森纳陷入了困境，太多所谓的球星缺乏摆脱困境的态度。

他告诉法国足球：“我来的时候，阿森纳是一个走下坡路的俱乐部。我们停止了下滑趋势，甚至开始通过欧罗巴联赛的决赛和联赛第五的排名来整顿俱乐部，只落后于托特纳姆热刺一个位置。”

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“我们已经获得了欧冠资格的主动权，但在欧联杯决赛中却出了问题。但这是一个不错的赛季，我们有继续前进的想法。我们失去了四名队长：科斯切尔尼、切赫、拉姆塞和蒙雷亚尔。”

“这个赛季我们错失了一些个性来保持正轨。有些明星没有正确的态度，要求的比给予的多。考虑到这一切，成功过渡到我想要的新阿森纳需要更多时间。”

阿森纳传奇赖特对埃梅里的借口进行了反击，认为他应该为球队的进一步衰退负责。

他在《凯利与赖特秀》上表示：“在前主帅的管理下，这就像是一种制度，不是很令人愉快，他们不知道自己要去哪里，他们的工作没有太多方向。”

“如果你问我的话，我会告诉你，当你听到乌奈·埃梅里的言论时，这是一些痴心妄想的评论。”

“是的（他们进入了欧联杯决赛），但这是阿森纳在决赛中表现最差的一次。因为，不管他说什么，球员们都不开心，没有远景或方向，沟通也很差。

“他可以对自己的表现说任何他想说的话，因为他已经掌握了‘事实’，但球队却毫无进展。当你看他的纪录时，你会发现他竟然会站出来说这样的话……”

“这就是温格的不同之处，21年，他从来不会像那样表现。他（埃梅里）是那个将带领我们回到正轨的人，每个人都支持他。”

“他在俱乐部的时候是个绅士，可是听他说这些话，真叫人难过。对我来说，他可能在找一份新工作，试图让自己重新振作起来。”

“阿尔特塔现在给了阿森纳方向和注意力，这是他（埃梅里）没有给我们的。”