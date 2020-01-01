忍无可忍 维埃拉：跟巴洛特利一起工作太难了

两人在蔚蓝海岸的短暂相处并没有产生默契，这名前锋很快就转会到了马赛。

帕特里克·维埃拉作为一个足球教练可能还算是新人，但这位尼斯主教练承认，马里奥·巴洛特利是他迄今为止最大的挑战之一。

这位前阿森纳中场球员在挂靴后开始在曼城工作，担任俱乐部足球发展主管，负责青年系统。

随后，他转投美国，执掌美国职业足球大联盟（MLS）的纽约城，并在2018-19赛季来到尼斯。

维埃拉的手下之一是巴洛特利，他以反复无常的脾气和经常更换俱乐部而闻名。

正如他的名声一样，这位意大利前锋在新教练的第一次训练中迟到了，在去马赛之前只坚持了几个月。

巴洛特利现在在他的家乡布雷西亚效力，维埃拉承认他对这名前锋已经忙不过来了。

他在接受《每日邮报》采访时表示：“对于一项集体运动来说，马里奥的心态很难接受。”

“我想要建立的哲学，我想要建立的团结和职业道德，对我来说和马里奥这样的球员一起工作很困难。”

“我们俩一起工作真的很难，所以我们决定分道扬镳。”

维埃拉职业生涯的大部分时间都是在阿森纳的阿尔塞纳·温格的指导下度过的，他们在北伦敦一起赢得了三次英超冠军。

他承认他的同胞是一个巨大的影响，现在他已经进入教练工作。

“即使在阿尔塞纳处于困难时期，他仍然保持在原来的水平。这并不是我们赢球的时候他更高或者我们输球的时候他很低。”维埃拉补充道。

“这是我非常喜欢的，这很重要，因为作为一名球员，这能给你信心。但我的所有教练，从温格到穆里尼奥再到曼奇尼，都了解球员，知道如何与他们沟通。”