忍无可忍 特尔施特根回击诺伊尔：他的话有失公允

巴萨门将回击了他的国家队队友，但现在他希望这个问题就此翻篇。

特尔施特根表示，曼努埃尔·诺伊尔批评他公开表达了想要为德国赢得更多比赛时间的想法是“不合适的”。

巴塞罗那门将特尔施特根表示，他在国际比赛日对阵荷兰和北爱尔兰的比赛中没有出场，这是一个“巨大的打击”。

这位27岁的球员在他的大部分国家队生涯中都是作为诺伊尔的替补，尽管越来越多的人要求他超越这位拜仁慕尼黑球星成为一号门将。

33岁的诺伊尔指责特尔施特根在公开场合表达自己的不满是毫无帮助的，并暗示他对门将莱诺和特拉普缺乏尊重，他们也在争取更多的上场时间。

已经回到球队参加周二欧冠巴塞罗那和多特蒙德比赛的特尔施特根认为诺伊尔的言论有失公允，但他希望问题就此打住。

他在新闻发布会上说：“我想就此发表一些看法。你不能说我们有门将的竞争，然后期望球员们在不踢球的情况下也能满意。足球是快乐的，但也有失望。我想说，曼努埃尔·诺伊尔不需要评论我的个人感受，也不需要衡量它们。这是我个人的看法。如果你回想一下过去几年，你会发现我一直表现得很好，而诺伊尔和其他人所说的并不公平。他的话不恰当，但我不想说太多。我想结束这场争论。”

特尔施特根的当务之急是帮助巴萨加强后防，因为加泰罗尼亚球队在2019-20赛季的四场西甲比赛中已经丢了7球。

他补充说：“我们正试图阻止丢球，但事情并没有成功。这不是我们所期望的。我们必须改进。有些错误我们很容易就能纠正。我们已经谈过了。”

在周二小组赛对阵多特蒙德之后，巴塞罗那将在周六前往安达卢西亚挑战格拉纳达。