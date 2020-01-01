必须更加强壮 索肖力撑马夏尔取得赛季20球

挪威教练强调了这名前锋的能力，但同时也鼓励他更加强壮，为红魔取得20粒进球。

索尔斯克亚支持马夏尔本赛季为曼联打进20球，但是他希望这名前锋能够更加坚强。

在周四的欧联杯32强首回合比赛中，马夏尔打进了各项赛事中的第14粒进球，并帮助球队以1-1战平了布鲁日俱乐部。

其他球队

这个进球是在这位前锋的头球攻门帮助曼联在斯坦福桥2-0战胜切尔西的比赛的三天之后。

自2017-18赛季的卢卡库以来，还没有曼联球员在一个赛季中取得过20粒进球，尽管拉什福德在2019-20赛季已取得了19粒进球，但他的背伤很可能让他错过本赛季剩下的所有比赛。

索尔斯科亚认为，在边锋生涯结束后，马夏尔已经显示出习惯踢中锋的迹象，他希望24岁的马夏尔能保持他的状态。

索尔斯克亚说：“我认为安东尼可以更进一步，再多进几个球，绝对可以达到20球。”

“当然，他很有实力。他是一个非常出色的终结者，他把握机会的能力非常好，他的射门技术也很好，他的接球很好，有时几乎能踢假九号的角色。”

“有时候，我希望他身体更强壮。”

索尔斯克亚把马夏尔对切尔西的头球称为“80年代的中锋进球”，他补充道：“这个赛季他的态度也让我很受鼓舞，他想做一些对他来说不自然的事情。但是在这么多年的边路比赛之后，你必须让他再次成为9号球员。马库斯和安东尼在过去的12个月里一直打边路，真的。”

索尔斯克亚希望在周日对阵沃特福德的比赛中看到一个更冷静的状态，因为他对自己的球员在12月0-2输给维卡拉奇的比赛中的表现非常失望。

曼联老板希望一月到来的费尔南德斯和在沃特福德呆了三年的伊哈洛能给他的球队带来更多的锋芒。

“那是一场非常令人失望的比赛。我们应该赢的。我们给了他们两个进球，我们也有机会扳平比分，但是如果你不抓住机会，你就赢不了比赛。”

“我觉得有了布鲁诺，有了伊哈洛，我们会有更多的进球。这是我们在输掉的比赛中所缺少的——西汉姆、伯恩利、水晶宫、伯恩茅斯，我们都有过机会却没有抓住。你可以看到，布鲁诺给了我们另一个维度。”

曼联可能会因为斯科特·麦克托米奈的回归而受到鼓舞，这位中场球员自12月26日因膝伤缺阵至今。

“我想他可能会在阵容中。”索尔斯克亚说。

“我对他的快速回归并不感到惊讶，因为他就是这样的人。他是一个身体样本，也是一个领导者，他从不逃避阻截，他把每个人都带在身边。他可以和内曼尼亚(马蒂奇)或者弗雷德一起，或者成为中场的一名跑动者。”

“我们今天在这里谈论的是我们没有足够的跑动去策应前锋。他曾经是一名前锋，所以他习惯于呆在禁区里。”

周四在布鲁日的平局是又一场没有让钟塔西戈麦斯上场的比赛，这两个年轻人是在另一场青年队的比赛中上场的。

这两名球员的未来尚不明朗，因为他们已经进入了与曼联合同的最后阶段，但是索尔斯克亚希望他们留下。

“我们仍在与他们谈判，”他说。“今天钟塔西进球了。他宁愿踢球也不愿坐在看台上，所以当他有机会的时候，这能确保他准备好了。他在足总杯对阵狼队的比赛中表现非常出色。”

“孩子们的态度很好，他们绝对是一流的孩子，我们正在尽我们所能留住他们。几年后，你会看到他们是非常非常优秀的球员。”