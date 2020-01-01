心系2020欧洲杯 斯莫林准备商谈永久转会罗马

这名经验丰富的后卫正在租借在意甲球队为期一个赛季，并有可能获得一份永久合同，同时他还期待在2020年欧洲杯上被英格兰召回阵中。

斯莫林已经准备好与罗马就永久转会进行谈判，同时他也在考虑在2020年欧洲杯之前被英格兰所召回。

这位30岁的后卫目前正租借在奥林匹克球场为期一个赛季。

其他球队

2019年夏天，他做出了一个勇敢的决定，离开了老特拉福德的舒适区。

随着马奎尔打破记录的交易让他失去了在曼联的主力地位，他被允许前往意甲踢球。

斯莫林在意大利期间赢得了很多喝彩，他承认他会对留下的想法持开放态度。

他告诉BBC体育：“是的，我认为赛季初的计划是尽我所能的做出贡献，如果我们都有一个不错的赛季，实现了我们的雄心，那么这些讨论就可以进行。”

“我对我的前半个赛季非常满意，现在只是要确保我们踢好这个赛季，强势结束这个赛季，因为我们有很多东西要为之奋斗。”

“来到这里，试着用脚踏实地地踢球是最重要的。但是我的家人适应了这里，我学习了这里的语言，享受了这里的文化，这是你可以去充分利用的一点。”

“我和我的家人绝对是这样的。”

斯莫林在罗马的良好表现让人们呼吁他能在2020-21赛季回到曼联阵容中，因为索尔斯克亚的球队一直存在漏洞。

有消息称，这位经验丰富的球员将会为今年夏天的欧洲杯在英格兰队寻求一席之地。

斯莫林自2017年以来就没有为国家队出场过，索斯盖特经常会忽视他，但他仍然希望在31次为国家队出场的数字上有所增加。

“很明显，现在已经有两年了，但那种雄心一直伴在那里。”他谈到他的国家队抱负时说。

“我知道加雷斯和教练组看过我在这里的几场比赛，我想你知道如果你在一家顶级俱乐部踢球，他们就会考虑你。”

“我有这些愿望，我只是试着专注于现在和将来。但我非常想成为(欧洲杯)的一部分，这是肯定的。”