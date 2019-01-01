心系红魔 皮克：马奎尔能让曼联重新争冠

据巴萨的皮克说，马奎尔可以帮助曼联争夺冠军。

巴塞罗那后卫赫拉德·皮克相信哈利·马奎尔能够帮助曼联重返英超榜首。

马奎尔在英超转会窗口关闭前离开莱斯特城加盟曼联，取代利物浦的维吉尔·范戴克成为世界上身价最高的后卫。

自从2013年弗格森执教的最后一个赛季以来，曼联还没有赢得过英超冠军，但是前曼联后卫皮克支持马奎尔帮助红魔争夺冠军。

皮克在接受《Express Sport》采访时表示：“范戴克和十多年前(从利兹联加盟曼联时)的费迪南德都有过这样的经历。他们在优秀的后卫身上投入了很多，而哈利·马奎尔是一名出色的后卫。我希望他们能再次登顶。曼联在过去几年里一直在为欧冠资格而战，但他们必须努力赢得英超冠军。我希望签下这名球员后，他们能重返榜首。”

在索尔斯克亚执教的第一个完整赛季里，曼联在2019- 2020赛季开局喜忧参半。

在英超首战以4-0大胜切尔西之后，曼联先是被狼队逼平，继而在主场负于水晶宫。

皮克在曼联效力了四年——他当时和索尔斯克亚在同一支球队——然后在2008年回到少年时代效力的巴塞罗那。

32岁的皮克在老特拉福德赢得了英超和欧冠冠军，当被问及索尔斯克亚时，他补充道：“我去年在欧冠比赛中看到他，我认为他是一个出色的伙伴，一个优秀的家伙。他在曼联做得很好，让我们看看这个赛季他和球队的表现如何。”