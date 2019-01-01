心系枪手 范佩西支持老东家明年争夺英超冠军

范佩西希望阿森纳能获得自2004年以来的首个英超冠军，并认为阿森纳在欧联杯决赛中占据优势。

据前枪手前锋范佩西说，阿森纳有能力在下赛季挑战曼城和利物浦，争夺英超冠军。

自从2003-04赛季温格著名的“不败”球队之后，北伦敦俱乐部就再也没有赢得过联赛冠军。

自那以后，他们最接近的成绩是2005年和2016年的两次亚军，尽管他们分别落后于最终的冠军切尔西和莱斯特城13分和10分。

曼城和利物浦本赛季在冠军争夺中占据绝对优势，他们共积195分。瓜迪奥拉的球队最终在本赛季的最后一天以1分的优势力压利物浦夺冠。

切尔西是他们最接近的挑战者，落后他们25分。阿森纳在埃梅里执教的第一个赛季中排名第五，远远落后最终的冠军曼城28分。

尽管如此，范佩西相信他的前东家有能力在明年挑战英超冠军。

“他们当然可以，是的，因为他们已经很接近了，这么多年来他们一直很接近，”他告诉BBC体育：“它有周期。现在有曼城，他们的表现令人难以置信。赢得背靠背冠军是非常特别的，这表明你是一支走在正轨的球队。但它是分阶段进行的。也许(曼城主教练)瓜迪奥拉明年会离开，俱乐部会发生一些事情。也许利物浦会接管英超，在接下来的几年里他们将占据统治地位。但我希望并祝愿阿森纳取得冠军。我知道这有多难。”

枪手下周在巴库与切尔西的欧联杯决赛中仍有可能以一座奖杯结束目前的赛季。

范佩西再次支持阿森纳登顶，并获得自1994年以来的首个欧战奖杯。

“我个人认为阿森纳有优势，”这位35岁的球员补充道，他在2004年到2012年间为阿森纳效力了8年：“他们好一点。但是切尔西有埃登·阿扎尔，他是一个非常特别的球员——他随时都能想出办法。”