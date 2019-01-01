​心系前任 穆里尼奥：希望切尔西球迷不要习惯输球

这位前蓝军主帅对兰帕德大加赞赏，但这位新主帅自从重新加盟俱乐部后，仍然没有在主场取得一场胜利。

在斯坦福桥球场六天内第二次失利后，穆里尼奥很担心看到切尔西球迷在球场上为他们的球队鼓掌。

在兰帕德的带领下，蓝军仍然没有在主场取得一场胜利，但是主场球迷对周日1-2负于利物浦的比赛表现表示赞赏。

但在斯坦福桥有着骄人主场成绩的前主教练穆里尼奥认为，这种反应可能意味着一家俱乐部在顶峰的终结。

“我希望他们不要习惯，”穆里尼奥在谈到天空体育的失利时说：“这是一件非常重要的事情，因为当你开始接受失败，仅仅因为你的球队踢得很好，仅仅因为你的球员发挥得最好，你就觉得这是一场值得人们骄傲的表现……我认为当你习惯（输球）了，大俱乐部就不再是大俱乐部了。所以我认为他们不应该习惯。但我认为这表明人们已经准备好迎接这个赛季会发生什么。他们准备支持我共事过的最优秀的职业球员之一，一位有潜力的主教练。”

穆里尼奥说他喜欢兰帕德在斯坦福桥所做的一切，但在他看来这是一个艰难的赛季，他也发出了警告。

“你看今天的表现，结果和数字的现实是利物浦领先切尔西10分。”他说：“所以让我们明确而客观地说：切尔西不会为冠军而战。所以让我们支持他们的哲学，给球员和教练时间。我喜欢他们的比赛理念。我认为他们所尝试的踢球方式明显地适应了现在的足球，也适应了他们现有的球员。但在这一刻，我认为他们已经大幅落后了，无法争夺冠军，所以即使转会窗口为切尔西打开，他们也不会因为多了一两个球员而加入争冠集团。”