心疼 瓜帅透露德布劳内上赛季精疲力竭

曼城主帅瓜迪奥拉认为，中场球星德布劳内在2017-18赛季经历了繁忙的赛事，并且在夏季世界杯上随比利时国家队踢到了最后阶段，他为德布劳内的疲惫感到忧心，而新赛季开始后，这位比利时国脚果然遭遇了伤病，不过他已经接近复出了。

曼城在2017-18赛季以创纪录积分夺得英超联赛冠军，比利时国脚中场德布劳内是球队夺冠的核心球员，在今年夏天，他又以主力身份征战世界杯，一直踢到了半决赛。

曼城主帅瓜迪奥拉首次承认，当德布劳内从世界杯后结束休假归队时，他担心这名中场球员会出现最糟糕的情况，他的担心也在赛季开始时得到了可怕的验证，27岁的德布劳内遭遇两次严重膝盖韧带伤病，赛季开始至今，他仅代表曼城首发了两场比赛。

“我认为德布劳内在上个赛季结束时就已经精疲力尽了，”瓜迪奥拉说。“当时的情况对他很艰难。”

“他踢了太多比赛，并且还都有非常出色的表现。此后他随国家队去了世界杯赛场，当他回来时，我感觉他仍然有些疲惫。”

“当你感觉疲惫时，最先出现的就是肌肉伤病。比如德布劳内和门迪，他们比平时显得更加疲惫，当你身体非常强壮时，你能够完全恢复过来，并且不容易受伤。”

“然而他们的是伤病正是由于每个赛季都要经历大量的比赛。”

曼城将在本周末的联赛中主场迎战埃弗顿，德布劳内有望迎来伤愈复出后的首次登场机会。瓜迪奥拉谈到德布劳内的伤病时，却认为这段休息时间一定程度上也帮助了球员。

“有时候球员们在身体上已经完全康复，但是心理上完全为比赛做好准备仍然需要时间，”瓜迪奥拉补充说。“因此，尽管我们不希望他受伤，但是或许这段休息时间对大家都有帮助。”

“现在他的身体已经完全恢复，精神上也充满了动力，已经为比赛做好了准备。”