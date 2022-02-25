心生去意？热刺输给伯恩利后孔蒂坦言：我无法提高这支球队

在0-1输给伯恩利后，热刺主帅孔蒂承认，他对球队目前的低迷状态感到沮丧。

伯恩利后卫本杰明-米在周四凌晨进行的这场英超联赛中打进了全场唯一的进球，使热刺在上周末战胜曼城的英勇表现后又跌落谷底。

这是热刺在过去五场英超比赛中的第四次失利，给孔蒂执教的第一个赛季带来了压力。

孔蒂在赛后告诉记者："在过去的五场比赛中，我们已经输了四场。这就是现实。不是表现的问题。我们在过去五场比赛中输了四场，没有人应该得到这种结果，这就是现实。”

"我来到这里是为了尝试改善情况，但也许在这个时刻，我不知道。我没有那么好的能力去改善它。这是非常令人沮丧的。努力工作，做了很多工作，试图让球员发挥出最好的水平。我太诚实了，不能闭上眼睛说瞎话。”

"周六我们要踢另一场比赛，这是看情况和做评估的时刻，我真的很沮丧，我不习惯看到这些情况。我正在努力做一切，但情况没有改变。”

"在过去的五场比赛中，我们的表现就像是在保级，这就是现实，也许有一些问题，我想承担责任，如果我有责任的话，我对每一个决定都是持开放态度的，我想从我执教的第一天起就帮助热刺，我也想拿我的薪水。在这个时候，这种情况是不对的。"

孔蒂在去年11月成为热刺主帅，在他带领下，球队开局表现不错，前9场联赛6胜3平保持不败。

但最近热刺状态滑坡，现在他们只排名英超第8位，落后第四名的曼联7分。