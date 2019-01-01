心理战提前打响？波切蒂诺：利物浦才是夺冠大热

经过荡气回肠的半决赛大逆转后，热刺与利物浦这两支闯入欧冠决赛的英超球队将于下周六在马德里万达大都会球场一决雌雄。

距离本赛季的欧冠决赛还有一周才上演之际，热刺主帅波切蒂诺似乎已经开始打起心理战，他在接受采访时“恭维”对手利物浦才是这场比赛的大热门。

利物浦和热刺都是在欧冠半决赛中处于落后的不利局面下完成大逆转而取得决赛的门票，在首回合客场0-3落后的利物浦于次回合主场4-0狂胜巴萨晋级，而首回合主场0-1落败而且次回合一度总比分落后0-3的热刺最终凭借小卢卡斯的帽子戏法以客场进球优势搭上了决赛的末班车。

尽管双方的晋级历程都十分坎坷，但波切蒂诺坚称，本赛季以97分高分取得英超亚军成绩的对手利物浦才是下周末这场在马德里万达大都会球场举行的巅峰之战的热门一方。

他说：“利物浦为了达成取得英超和欧冠冠军的目标投入了大量资金，所以他们应该是更值得被追捧的那一方。我们热刺的计划只是争取打出俱乐部历史上最好成绩的一个赛季，而且我的未来也不会取决于这场比赛的结果。”

“我们当初设定的是一个5年计划，目标是让热刺最终成为足坛最高水平的俱乐部之一，并且在新球场完工后闯入欧冠，但我们已经按照计划走了3年，而且超额完成了一些任务。”

“对于我们来说，赢得欧冠冠军并不在这个计划当中。”

利物浦在克洛普麾下花了不少资金堆砌出如今这副阵容，他们曾破纪录地以7500万镑引进范戴克、6700万镑引进阿利松以及4800万镑签下纳比-凯塔。自2017年夏天以来，克洛普总共在转会市场上花费了3.69亿镑。

相较之下，热刺最近两个转会窗分文未花且没有引进一名新援，但最终也能闯入欧冠决赛，这更能看出波切蒂诺作为主教练的功力。