明人不说暗话 吉鲁：伊瓜因的到来令我前途暗淡

在切尔西租借伊瓜因后，吉鲁暗示他可能会回到法国。

吉鲁本赛季到目前为止在英超联赛中出场18次(大部分是替补出场)，仅打入1球，在所有比赛中打入5球。

主帅萨里更喜欢在一些比赛中使用阿扎尔踢伪九号，而不是信任吉鲁，而阿根廷前锋伊瓜因的到来只会减少他的机会。

对于一个六个月前刚刚帮助法国队赢得世界杯的球员来说，这是一个令人难受的局面，吉鲁承认他的前途未卜。

在伊瓜因确认加盟之前，吉鲁对法国广播公司Canal说：“我永远无法让所有人满意。”

“有一点遗憾和沮丧。人们期望一个射手进球。”

“我是法国足球史上排名第四的射手，这是任何人都无法从我身上夺去的。”

关于他在切尔西的确切未来，吉鲁补充道:“教练让阿扎尔踢九号，这对前锋是不利的。但是他是我合作过的最好的球员。”

“如果俱乐部决定再引进一名像伊瓜因这样的前锋，我在切尔西的前途肯定会一片黑暗。”

“我从来没有对回法国说过‘不’。里昂和马赛是两个伟大的俱乐部。但我的首要任务是留在英超。”

伊瓜因在他的职业生涯中一直是一个可靠的射手，他在切尔西3-0战胜谢周三的足总杯比赛中上演首秀。

而另一个未能赢得萨里信任的前锋莫拉塔则准备租借加盟马德里竞技。