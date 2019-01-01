心服口服 罗杰斯盛赞阿诺德：大英第一右后卫

前红军主帅认为老东家拥有世界上最好的右后卫之一。

莱斯特城主帅布伦丹·罗杰斯认为，利物浦将“非常非常难以阻止”夺得英超冠军，同时他还特别表扬了特伦特·亚历山大-阿诺德。

节礼日，利物浦4-0横扫莱斯特城，以13分的优势领先。

罗杰斯说他的前俱乐部，这个赛季18场联赛赢了17场，将很难停止。

“毫无疑问，他们将非常非常难以阻止。棒极了的球队，信心也很高。”罗杰斯在新闻发布会上说。

“他们现在已经成为了赢家，在过去18个月的时间里，他们没有输掉多少场比赛，所以他们本赛季下半段的比赛也是如此……他们现在有足够的球员，足够的经验和足够的能力来保持专注并完成工作。”

“我们还有很多比赛要踢，但在过去的几场比赛中，我们遇到了联盟中最好的两支球队。”

罗伯托·菲尔米诺的梅开二度，詹姆斯·米尔纳的点球和亚历山大-阿诺德的进球帮助利物浦战胜了第二名的莱斯特城。

亚历山大-阿诺德也贡献了2次助攻，罗杰斯称赞了这位右后卫的表现。

“当我看到他的时候，他是一个在中场踢球的边后卫。他的传球范围对于一个年轻球员来说是非凡的。”他说：“当然他年轻时是利物浦的中场球员。他的能力，他的传球范围和他在过去几年获得的经验。对尤尔根（克洛普）来说，他绝对是了不起的。”

“你可以看到他的进球，只要球一转过来，他就在那里支援，他想要插上的决心和他在禁区外的射门绝对是精彩绝伦的。”

“我们在莱斯特城也有一位同样出色的球员，里卡多·佩雷拉，他在这个赛季对我来说非常出色，自从我来到这里，特伦特就一直在那里，他是英格兰的头号右后卫，并且一直保持着很高的水平。”

蓝狐已经输掉了过去的两场英超联赛，且三轮不胜。罗杰斯的球队下一场比赛将在客场对阵西汉姆，如果曼城在周五击败狼队，他们将会下跌至第三位。