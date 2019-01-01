心有余力不足 约翰逊：虽然身体不错 但该退役了

前利物浦后卫约翰逊谈到自己退役时表示，虽然现在身体条件还算不错，但是时候选择结束自己的职业生涯了。

北京时间1月21日，前利物浦后卫格伦·约翰逊宣布结束自己16年的球员生涯。在接受采访时他谈到了自己的退役。

格伦·约翰逊曾效力过西汉姆、切尔西、朴茨茅斯、利物浦和斯托克城队。另外，他在2003年至2014年为英格兰代表队在世界赛场上出场54次，共踢过2次世界杯和1次欧洲杯。

在接受采访时，约翰逊说道：“我认为今天是时候做出退役的决定了。我在上赛季中途就觉得我该是我退役的时间了。尽管我的身体还不错，但我想我应该退役了。”

约翰逊在为西汉姆联一线队出场16次之后，就被切尔西所关注，随后他以600万的身价来到了斯坦福桥。约翰逊是切尔西老板阿布入主以来的第一笔签约，他为蓝军出场达到了71次。他帮助蓝军赢得过联赛冠军和联赛杯冠军。

之后，他在时任主帅穆里尼奥手下得不到出场机会，于是他在2006年租借加盟了朴茨茅斯，1年后他正式转会，并与球队一起在2008年夺得足总杯。

2009年，他又以1850万英镑的价格转会利物浦。在红军，他出场超过200次，并再次为球队在2012年赢下联赛杯冠军。

2015年，约翰逊离开利物浦并加盟斯托克城，但由于膝伤困扰，他不得不选择退役。