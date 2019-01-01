心有不甘 AZP：切尔西会吸取教训 理应得到更多

这位“失望的”西班牙后卫说，蓝军在老特拉福德主导了英超的比赛，但在门前缺乏“冷静”。

阿兹皮里奎塔声称切尔西在周日做客老特拉福德的比赛中“应该得到更多”，但他认为球队在失败后会“变得更强大”。

红魔4-0大胜蓝军，这要归功于拉什福德的梅开二度，以及马夏尔和替补球员丹尼尔·詹姆斯的进球。

然而，客队在上半场两次击中门框，浪费了许多其他的好机会后，索尔斯克亚的球队将比分保持到了最后。

弗兰克·兰帕德的球队开局不错，但是库尔特·祖玛在第20分钟左右对拉什福德的一次笨拙的铲球让主队从点球点取得领先。

切尔西在之后的比赛中一直处于主导地位，但是当马夏尔在第65分钟打进第二球时，形势完全向有利于曼联的方向发展了。

两分钟后，拉什福德的第二个进球，他在接到保罗·博格巴的精准传球后，完成了一记漂亮的射门；然后詹姆斯再次锦上添花。

阿兹皮里奎塔承认这个结果对切尔西来说是“难以接受的”，这是他们在联赛54年的历史里输给曼联最惨烈的一次。

“我们显然对结果非常失望，因为我们控制了比赛，特别是在上半场，创造了很多机会，但我们没有进球。”阿兹皮里奎塔在切尔西官方网站上说。

“这是一场艰难的比分，但我们在禁区内表现得不够冷静，在两分钟内丢了两个球后，情况对我们来说更加困难。”

“从那一刻起，我们变得更加开放，给了他们更多的空间，他们有了更多的信心，最后，我们得到了一个艰难的结果。我们理应得到更多，但事实就是这样，我们必须继续前进。”

兰帕德在赛前将梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕姆列入首发阵容，让一些人感到惊讶，他们两人在2018-19赛季都效力于英冠球队。

奥利维尔·吉鲁和价值5800万英镑(7000万美元)签下克里斯蒂安·普里西奇被留在了替补席上，只能在比赛中替补上场。

阿兹皮里奎塔继续为兰帕德的选择辩护，坚持认为切尔西的年轻球员最终会为球队做出巨大的贡献。

他说：“我们信任他们，他们来这里是因为他们配得上在这里踢球。他们在每一场训练中都在战斗，现在我们有一个巨大的机会来创造一个梦幻般的团队。”

“每个人都想以更好的方式开始新赛季，但我们必须从每一场比赛中吸取教训，然后变得更强大。”

切尔西周三将在欧洲超级杯对阵利物浦，四天后他们将在下一场联赛中迎战莱斯特。