心意已决 卢卡库不再对曼联抱有幻想

据报道，卢卡库对索尔斯克亚对他的态度感到失望，他想在这个夏天离开曼联。

据信，挪威人在本周早些时候与这名26岁的前锋进行了会谈，试图说服这名前锋至少在英超俱乐部再呆一个赛季。

然而，太阳报声称，卢卡库对在老特拉福德的生活不再抱有幻想，他的请求被置若罔闻。

国际米兰正追逐这位前埃弗顿前锋，并试图为这名前锋7500万英镑的转会筹集资金。

据信，比利时国脚对索尔斯克亚更倾向于英格兰的拉什福德来带领球队感到失望。

当拉什福德在上个月拿到一份周薪可高达30万英镑的丰厚合同时，卢卡库的情绪不太可能得到提升，这进一步凸显出卢卡库在顺位上落后于这位青训产物。

由于曼联今年夏天至今未能引进一名出色的前锋，索尔斯克亚希望给这位前埃弗顿球员一个在老特拉福德证明自己价值的机会。

然而，卢卡库不再渴望留在曼联，他更倾向于转会到国米，此前他曾表示希望有一天能在意大利踢球。

国米新主帅孔蒂也让卢卡库感到受欢迎，这与26岁的卢卡库在过去6个月在索尔斯克亚执教曼联时的感受形成了鲜明的对比。

在两年前以7500万英镑的价格从埃弗顿加盟曼联后，这位比利时国脚在为红魔效力的66场英超联赛中攻入28粒进球。然而，在上赛季末失宠之后，这名26岁的球员希望在夏天离开老特拉福德。