心悦诚服 特里皮尔：梅西走着走着就进球了

在本周末马德里竞技与西甲卫冕冠军的比赛之前，英格兰后卫称赞了阿根廷人“令人难以置信”的能力。

基兰·特里皮尔向我们展示了与莱昂内尔·梅西对决的感觉。

特里皮尔上赛季在欧冠小组赛中在热刺与梅西交手，见证了五次金球奖得主的才华。

巴萨在主场以4-2击败了热刺，梅西在90分钟的时间里对热刺的防守造成了巨大的破坏，最终自己攻入两球。

特里皮尔在夏季转会窗口开启时离开北伦敦加盟马德里竞技，现在正准备在周日的西甲联赛中再次与这位阿根廷人对决。

在回忆去年梅西的精彩表现时，这位英格兰国脚告诉The Athletic：“每个人都知道他有多优秀，但我认为他那晚高出了几个档次。他进了两球，他肯定还击中了门框四次。他是难以置信的。”

当被问及作为后卫对抗梅西是什么感觉时，特里皮尔补充道：“在某种程度上，这很奇怪。他在比赛中花了很多时间，只是不停地走着走着。”

“比如，你和（利物浦的）萨迪奥·马内比赛，如果你把目光从他身上移开一秒钟，他就会冲到你身后。”

“但是对着梅西，你看了四次，他仍然在那里。这很奇怪。很多时候，他只是不停地走啊走，然后，在你意识到之前，这就是一个进球。”

“我已经和他打过几次比赛了，他很擅长抓住那些小空间。在巴萨三次传球之前，他已经知道球的走向。”

“他真是太聪明了。即使他那样走路，你也要时刻警惕。他令人难以置信，是最好的。”

“但不仅仅是梅西。他周围有很多球员。你可以环顾整个巴塞罗那……阿图尔是一个令人难以置信的球员。”

特里皮尔已经适应了西班牙的生活，就像鸭子适应水一样，在所有的比赛中出场14次，帮助马竞在西甲和欧冠中竞争。

29岁的特里皮尔非常享受在万达大都会的时光，他离开了自己的“舒适区”，在一座“神奇的城市”接受新的挑战。

他说：“我喜欢足球，喜欢它，喜欢它的生活方式。马德里是一个神奇的城市，有很多事情要做。我已经走出了我的舒适区。”

“我在努力学习这门语言。这比我想象的要难，但是我每天都在坚持，我在进步。”

特里皮尔继续感谢毛里西奥·波切蒂诺在托特纳姆热刺的发展中所扮演的关键角色，并感谢阿根廷人帮助他进入英格兰国家队。

“他给了我在最高水平踢球的机会。”这位后卫说：“他带我去了托特纳姆，我参加了欧罗巴联赛，参加了欧洲冠军联赛，为他们在英超踢了很多比赛。”

“他是我入选英格兰国家队的一个重要原因，因为是他给了我机会，让我有机会展现自己的最高水平。”

“我完全尊重他，也尊重他帮助我走到今天这一步的所作所为。”

在听到波切蒂诺在热刺被解雇的消息后，特里皮尔觉得有必要联系一下他以前的导师，他支持他尽快回到教练席。”

他说：“我给他发了一条信息，告诉他我非常感谢他为我所做的一切。我不能不给他发短信。我不是那种人。他给了我在最高水平比赛的机会。我的职业生涯经历了很长一段路，他是其中很重要的一部分，所以我感谢他为我所做的一切。”

“我在热刺有很多队友——球员和工作人员。看到他们经历了什么，却没有得到他们想要的结果是不愉快的。看到他们受到批评是不愉快的。”

“现在有了一个新教练，希望他们能得到他们想要的结果，并在积分榜上取得更大的进步，这是他们应得的，但每个人都知道他（波切蒂诺）是一个多么优秀的教练。毫无疑问，他将来无论走到哪里都会成功。很明显，是主席决定解雇主帅的。这就是足球。它会发生。球员会走，主帅会走。”