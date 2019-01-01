心态积极 范戴克：超级杯冠军鼓舞红军士气

这名后卫说他的球队击败切尔西正是他们继续追逐奖杯所需要的。

维吉尔·范戴克表示，利物浦在欧洲超级杯上击败切尔西对红军来说“非常重要”，因为他们在尤尔根·克洛普的带领下能继续追逐冠军。

利物浦上个赛季获得了欧洲最大的冠军，在欧冠决赛中战胜了托特纳姆热刺，并在周三拿下欧洲超级杯冠军。

范戴克表示，在如此激烈的比赛中赢得另一座奖杯，将证明对俱乐部的前进是无价的。

“这非常重要。”他告诉记者：“我确实认为这对球队的进步和我们的发展非常重要。赢得奖杯对你的心态很重要。我们付出了艰辛的努力。”

荷兰中后卫说他来到利物浦是为了赢得奖杯，他相信每一次的成功都会让下一个更容易。

“我想在我加入之前，在我的决定中我设定了我的目标，这些都是我目标的一部分——赢得奖杯是我决定的一部分。你抓住每一个赢得奖杯的机会。这一直是我们的目标，赢球会让下次比赛变得更容易。我们本想做得更简单，我们想做得像我们在下半场做得更好一样，但最后的胜利才是最重要的。有这种心态很好。”

尽管赢得欧冠一直是利物浦的首要任务，但他们仍在追逐英超冠军，而上赛季利物浦就以微弱劣势错失了联赛冠军。

红军在主场4-1大胜诺维奇的比赛中取得了一个良好的开局，他们希望在周六客场对阵南安普顿的比赛中保持良好的势头。