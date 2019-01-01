心态够硬 埃梅里满意新援塞巴略斯

西班牙人有望在周日对阵纽卡斯尔的比赛中出场，他已经给他的新教练留下了很好的印象。

乌奈·埃梅里表示，新签入的丹尼·塞巴略斯在阿森纳的头几周给他留下了深刻的印象。

这名23岁的球员是从皇家马德里租借过来的，在拉姆塞转会尤文图斯后，他给枪手的中场带来了一丝优雅。

埃梅里说:“塞巴洛斯的意志非常坚强。他的心态。上个星期天，当他的脚踝被踢了一脚时，我想‘噢，它断了’。但是，星期一之后，他在训练——(他说)‘我很好，想要训练。’他每天都在向我们展示他的雄心壮志，他的渴望是巨大的。我认为我们需要这样的球员。”

这位西班牙国脚已经为西班牙国家队出场6次，一段时间以来，他一直被认为是西班牙足球最具潜力的年轻球员之一。在过去的两个赛季里，他为皇马出场56次，但是在莫德里奇和克罗斯等人的阴影下，他很难在伯纳乌确立自己的一线队地位。

塞巴略斯是在夏季转会窗开启之初来到酋长球场的，枪手的阵容比大多数球迷预想的要强大。

尼古拉斯·佩佩以俱乐部创纪录的价格加盟，基兰·蒂尔尼最终在转会截止日被招入，威廉·萨利巴计划明年加盟，大卫·路易斯在最后时刻出人意料地加盟。

“我们非常高兴，我们对俱乐部(在转会窗口)所做的一切感到高兴，”埃梅里补充道：“(足球主管)劳尔·桑莱希和(足球总监)埃杜正在共同努力寻找最佳解决方案，在我们可以签下另一名球员的时刻保持竞争力，并利用俱乐部在经济上支持我们这样做。现在我们要带着巨大的责任与球队进行强有力的战斗，在那之后我们希望继续做得很好。”