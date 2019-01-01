心心念念 老佛爷自曝已对阿扎尔垂涎多年

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯在采访中谈到了切尔西球员阿扎尔。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯希望切尔西球星埃登·阿扎尔能在休赛期加盟西甲豪门。

整个赛季，阿扎尔都与皇马联系在一起，据报道，这位比利时国脚现在准备以1.3亿欧元的价格从切尔西加盟伯纳乌。

当切尔西准备在巴库与阿森纳的欧联杯决赛时，佩雷斯不愿意谈论阿扎尔，但是皇马主席称赞了这位28岁的前锋。

“我们怎么能和一个正在备战决赛的俱乐部说话呢？”佩雷斯在接受Onda Cero's El Transistor采访时回答道：“多年来，我们一直在努力让阿扎尔成为皇马的一员，但我们还没有做到。我真的很希望阿扎尔来到皇马，也真的希望他能来。他是最好的足球运动员之一。”

对于皇家马德里来说，这将是一个繁忙的转会窗口，主教练齐达内准备彻底改变这支在西甲排名第三、在欧冠16强中出局的球队。

俱乐部再一次与姆巴佩和内马尔联系在一起，同时塞尔吉奥·拉莫斯可能会令人震惊地离开俱乐部。

还有一个关于哈梅斯·罗德里格斯的决定，他将在拜仁租借期满后回归皇马。

佩雷斯否认了对马竞球星安托万·格里兹曼的报价，并表示俱乐部还没有收到贝尔的报价。

“我们必须和齐达内会面，看看我们想做什么。我们必须买卖。我不会谈论任何球员。”