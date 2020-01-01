心存感激 福登：在瓜迪奥拉手下工作很愉快
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曼城中场菲尔·福登对佩普·瓜迪奥拉表示了敬意，他坚持认为他不能找到一个“更好的足球教练”。
自2017年进入曼城成年队阵容以来，福登发现自己很难有固定的上场时间。
这位19岁的球员仍然发现自己落后于像凯文·德布劳内、贝尔纳多·席尔瓦、大卫·席尔瓦和伊尔凯·京多安等人。
瓜迪奥拉去年夏天称福登是他见过的“最有天赋的球员”，但他本赛季在所有比赛中只出场了12次，只有4次首发。
有人说这位英格兰天才可能要离开曼彻斯特才能发挥他的潜力，但他很高兴能从一位总是要求最高标准的“杰出教练”那里学到东西。
“你真的不能要求一个更好的足球教练。”在周六曼城对阵水晶宫的比赛前，福登告诉天空体育：“他对我要求很高，即使我这么年轻，他对我的要求也很高，这就是我喜欢的。”
“他总是想把我推得更远。他让你成为一个更好的球员，最好的你。我很感激。”
“他是个好人，很亲民。你可以和他进行正常的对话。如果他看到别人比赛中的缺点，他会马上指正。”
“说实话，我不知道他是如何看到这么多事情的，他改变了一点点，事情就有了很大的不同。”
“这就是为什么他是一个杰出的教练。每天和他一起工作很愉快。细节决定成败。”
“如果我们要对水晶宫，他将会看很多比赛，所有的防守动作，所有的进攻动作，所以他可以清楚地知道我们在比赛中要做什么。”