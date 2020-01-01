心存感激 福登：在瓜迪奥拉手下工作很愉快

这位英格兰U21国家队的球员说这位亲民的西班牙人对细节的关注使他成为如此特别的教练。

曼城中场菲尔·福登对佩普·瓜迪奥拉表示了敬意，他坚持认为他不能找到一个“更好的足球教练”。

自2017年进入曼城成年队阵容以来，福登发现自己很难有固定的上场时间。

这位19岁的球员仍然发现自己落后于像凯文·德布劳内、贝尔纳多·席尔瓦、大卫·席尔瓦和伊尔凯·京多安等人。

瓜迪奥拉去年夏天称福登是他见过的“最有天赋的球员”，但他本赛季在所有比赛中只出场了12次，只有4次首发。

有人说这位英格兰天才可能要离开曼彻斯特才能发挥他的潜力，但他很高兴能从一位总是要求最高标准的“杰出教练”那里学到东西。

“你真的不能要求一个更好的足球教练。”在周六曼城对阵水晶宫的比赛前，福登告诉天空体育：“他对我要求很高，即使我这么年轻，他对我的要求也很高，这就是我喜欢的。”

“他总是想把我推得更远。他让你成为一个更好的球员，最好的你。我很感激。”

“他是个好人，很亲民。你可以和他进行正常的对话。如果他看到别人比赛中的缺点，他会马上指正。”

“说实话，我不知道他是如何看到这么多事情的，他改变了一点点，事情就有了很大的不同。”

“这就是为什么他是一个杰出的教练。每天和他一起工作很愉快。细节决定成败。”

“如果我们要对水晶宫，他将会看很多比赛，所有的防守动作，所有的进攻动作，所以他可以清楚地知道我们在比赛中要做什么。”