心境变了 梅西不愿用巴萨的冠军来换取世界杯

一座国家队奖杯是他的收藏品中唯一缺少的东西，但这名巴萨前锋不会改变他职业生涯中的任何事情。

巴塞罗那前锋莱昂内尔·梅西坚称，他不会为了和阿根廷一起捧起世界杯而交换任何巴塞罗那的奖杯。

未能和阿根廷国家队在国际赛场上取得成功是梅西辉煌履历上唯一的缺憾。尽管他是国家队历史上的头号射手，但他还没有在国家队赢得过一座奖杯，他仅有的国家队荣誉是2005年U20世界杯和2008年夏季奥运会的金牌。他对于结束国家队的冠军荒已几乎陷入绝望，他在三次美洲杯决赛和2014年世界杯决赛中尝到了失败的滋味。这与他在俱乐部的成功形成了鲜明的对比，这位前锋在诺坎普获得了一系列耀眼的奖杯。这位32岁的球员已经为巴塞罗那赢得了34座冠军奖杯，包括10次西甲冠军和4次欧冠冠军。

当被问及他是否会用这些收获去换取阿根廷的一座世界杯奖杯时，梅西坚称他不会改变任何事情。

“我希望成为世界冠军。”梅西告诉TyC Sports：“但我不认为我会改变我的职业生涯中的任何其他事情。这是我所被赐的，是神所赐给我的。一切自有定数。我无法想象我经历的一切。这比我想象的要宏大得多。”

梅西未能将他在俱乐部的成功带到国际舞台上，这让他在阿根廷国内招致了批评，一些人认为他把最好的表现留给了俱乐部。

今年早些时候，他经历了一届艰难的美洲杯比赛，在与智利的第三名争夺战中他被红牌罚下，之后因为批评裁判在半决赛中对巴西的表现而被禁赛三场。