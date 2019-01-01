心在枪手 大卫路易斯无意在2021年前返回巴西

有消息称这位前切尔西后卫可能会在某个时间回到祖国，但是他的注意力仍然集中在北伦敦球队。

大卫·路易斯迫切指出他的未来仍然在阿森纳，这位经验丰富的中卫不愿意被拖入是否回到他祖国巴西的猜测之中。

这位32岁的球员与枪手的两年合同过得很快。

他在今年夏天决定从切尔西穿越伦敦市来到酋长球场。

他的领导能力对阿森纳来说是至关重要的，主教练埃梅里也看到了他的球队在这方面的不足。

考虑到这一点，路易斯也不打算在近期内接受另一项挑战，他决心将自己的一切都奉献给枪手，至少会继续留到2021年。

当被问及是否会在某个时候回到巴西时，他告诉ESPN巴西频道：“我今天没有这样的计划。我没有这个目标。但我们永远不知道，足球发展得很快。”

“让我高兴的是巴西足球的质量。你可以看到赫苏斯和弗拉门戈在一起，还有像费利佩、拉菲尼哈、格尔森、加盖博尔这样的伟大球员，他们在桑托斯的时候和刚开始一样光芒四射。”

“毫无疑问，我为我们的足球感到高兴。我对质量的不断提高感到高兴。”

“我很真诚地说，今天我没有这个想法。我和阿森纳签了两年的合同。我在阿森纳有雄心和目标，所以我来到这里。但我们永远无法预知未来。”

路易斯已经表示他相信阿森纳能够再次成为英超联赛冠军的挑战者。

这是他的意图，帮助他们在这条道路上走下去。

他说“”“对我来说，如果你开始做什么，我们刚刚开始英超联赛和所有的比赛，如果你认为你不能赢得竞争，那么你将不会在你的生活中开始任何事情。”

“我想和阿森纳一起赢得冠军。我想提高自己，适应阿森纳的风格。我想我们可以一起做到。”

“我的愿景，我的抱负和我的意志是永远为冠军而战，在俱乐部、球员和教练之间，我们有可能为冠军而战。我认为这家俱乐部应该再次发光。”

路易斯在周四阿森纳3-2战胜维吉马良斯的欧联杯比赛中没有上场，但他很可能在周日与水晶宫的德比战中回到后防位置上。