心中只有多特 罗伊斯解释其为何拒绝加盟拜仁

莱万多夫斯基、胡梅尔斯和格策都曾离开过多特蒙德加盟拜仁慕尼黑，不过罗伊斯坚称他从未考虑过这些队友的做法。

多特蒙德的罗伊斯坚称他从未想过加盟拜仁慕尼黑。

在尤尔根·克洛普的带领下，多特蒙德取得了令人印象深刻的成功，并在2010-11赛季和2011-12赛季连续斩获了德甲冠军奖杯。

不过在克洛普执教“大黄蜂”的后期，马里奥·格策、罗伯特·莱万多夫斯基和马茨·胡梅尔斯都选择了离开伊杜纳公园球场，前往安联球场继续自己的职业生涯。

其他球队

罗伊斯在2012年从门兴格巴赫转会至多特蒙德，当时拜仁也向他抛出了橄榄枝，但最终德国国脚还是选择加盟了实力和名气均无法与“南部之星”相提并论的“大黄蜂”。

在接受《体育画报》采访时，罗伊斯解释了自己做出这一决定的原因，因为他的心一直心系多特蒙德，现在，他对自己能够戴上队长袖标感到高兴。

“和其他俱乐部一样，拜仁也向我发出了邀请。我对拜仁慕尼黑和这家俱乐部几十年来所做的一切都怀有最大的敬意。”

“不过我一直梦想为多特蒙德效力，在我心里面，它始终是最能吸引我的俱乐部。当我在门兴踢球的时候，我就很明白：在德甲，我只会去多特蒙德，否则我就会出国踢球。”

托马斯·穆勒在本周与拜仁签订了一份2023年到期的续约合同，这和罗伊斯与多特蒙德签下的合同是一样的。

“我认为有像我和托马斯这样的球员对球迷来说很重要。他们注意到我们认同他们心爱的俱乐部，就像他们认同自己一样。”罗伊斯表示。

“为多特蒙德踢球一直是我的梦想。这里拥有让我快乐的一切：我的家，我的家人，我的俱乐部。”

“这种感觉一直都在我心中——即使另一个有着不同文化的国家可能也会具备很强的吸引力。”