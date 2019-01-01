心不在焉 前曼联中场：博格巴的心不在曼联

这位前红魔中场相信在老特拉福德的世界杯冠军仍然希望在夏天结束前转会。

保罗·博格巴的心“不在曼联”，保罗·因斯表示，他“一只眼盯着出口”。

在老特拉福德，一名世界杯冠军在夏天的大部分时间里都在看着自己的未来受到质疑。

然而，在英超转会窗口关闭之前，博格巴并没有采取任何行动，在曼联4-0战胜切尔西的赛季首战中，索尔斯克亚为博格巴提供了首发位置。

法国国脚在那场比赛中确实做出了重要的贡献，他为拉什福德和詹姆斯的进球贡献了自己的一份力量，但是因斯相信这名球员仍然在寻找出路。

这位前红魔中场告诉帕迪鲍尔:“在比赛之前，我很担心博格巴的情况以及球迷们的反应。今年夏天他说他想离开球队，我想知道球迷们会怎么做。但是他欠球迷们的，因为他们的反应很好。他肯定对自己会得到的反应持怀疑态度，但你必须为球迷鼓掌，因为看到他这样的表现并不容易。”

“如果所有人的注意力都集中在博格巴身上，而他又处在一个不利的环境中，那么这将会对球队的比赛方式产生很大的影响。这对所有球员都有影响，他们想知道自己是否会离开，他是否会被宰了——这意味着他再次成为关注的焦点。话虽如此，很明显他对曼联并没有全身心的投入，你可以从他对切尔西的比赛中看出这一点。”

“有时他的注意力没有达到应有的水平——也许他仍然认为自己会在几周后欧洲窗口关闭之前离开。他在场外说的都是对的，但我不知道这是不是因为他一直有一只眼睛盯着出口。在西班牙、意大利等国，没有人会完全高兴和自信地留在这里，直到窗口关闭。在那之后你要做一个重要的决定——如果他不去皇马，他在曼联的表现会如何，至少到明年一月?和他在一起，玩具经常被扔出婴儿车，但如果他要留下来，他需要为俱乐部而努力。”

“如果他真的离开曼联，那对曼联来说将会很艰难，而他们也无法替代他。因为在我看来，他们还没有一个人能像他那样做。他的态度在周日有所好转，但他现在必须继续这样做，尤其是如果他没有得到转会的话。他现在还在考虑转会，很明显他想转会皇马，所以我相信他会尽自己最大的能力踢球，直到他们的窗口关闭。看看在那之后会发生什么，会很有趣。”