心不在了就放手吧 小猪：曼联应该让博格巴离开

这位世界杯冠军在索尔斯克亚手下表现没有起色，继续与离开老特拉福德联系在一起。

前红魔球员施魏因施泰格表示，如果博格巴想要离开，曼联应该让他离开。

这位法国队世界杯冠军在索尔斯克亚的带领下状态不佳，离开老特拉福德的传闻不断，球队的战术风格一直是他痛苦根源之一。

在前主帅穆里尼奥被解雇前几周，他称博格巴为“病毒”，而俱乐部传奇人物索尔斯克亚的上任被认为可能是对这笔俱乐部创纪录转会签约球员关系恶化的一剂补药。

但是这名26岁的球员仍然在为离开曼联而烦恼，前曼联中场施魏因施泰格认为红魔应该只留下那些在老特拉福德全身心投入的球员。

34岁的施魏因斯泰格表示：“如果一个球员想离开俱乐部，你不应该阻止他。”

“你需要百分百投入到俱乐部中，关心俱乐部，这是你在顶级联赛中生存并取得成功的唯一途径。”

“博格巴是一名伟大的球员，他只是在寻找一支能像在法国国家队那样踢球的球队，所以如果你围绕他打造一支那样的球队，他在曼联会很开心。”

在穆里尼奥去年12月被解职后，曼联的状态一度有所好转，但在冬季取得一系列的胜利后，这种状态在赛季末逐渐消失，球队最终排名第六。

施魏因斯泰格说：“我很高兴他们重新启动球队和他们的比赛方式，现在是时候了，因为曼联是一个拥有令人惊叹的球迷群体的豪门，他们的阵容中一些球员真的极具威胁。”

“他们应该踢出漂亮的足球风格，我真的希望索尔斯克亚能让球队发挥出他们的能力，在我看来，他做得很好。”

“我真的很想看到他们拿冠军(英超)。他们有很棒的球员，你只需要好好利用他们。”