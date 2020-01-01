德里·阿里就嘲讽新型冠状病毒疫情在微博道歉

在对嘲讽疫情后，这位热刺球员表示这让他自己和他的俱乐部很失望。

托特纳姆热刺和英格兰国家队的中场德里·阿里在社交媒体上发布了一段嘲笑新型冠状病毒疫情的视频，随后他表示道歉。

这位23岁的球员戴着面罩，当时正在机场等待英超联赛的冬假。

镜头对准了候机室里的一名亚洲男子，然后转向一瓶洗手液，上面写着：“病毒必须要比这更快才能抓到我”。

其他球队

阿里在视频出现后不久就删除了它，随后他在中国社交媒体网站微博上为这段敏感的视频道歉。

“我想为昨天在Snapchat上发布的视频道歉。”阿里说：“这不是有趣的。我立刻意识到这一点，把它删了下来。我让自己和俱乐部失望了。”

“我不希望你们对我有那样的印象，这一点都不好笑，我马上意识到这一点，就把它删了下来。”

“这不是开玩笑的事情。把我所有的爱、思念和祈祷送给中国的每一个人。”

据数据显示，全球已有超过900人死于新型冠状病毒，超过四万人已经确诊。

虽然它起源于中国，但现在已经扩展到全球28个国家，并影响了足球世界。

曼联新前锋伊哈洛今年1月从中国上海申花转会到红魔，但由于担心感染疾病，他无法在冬歇期随新俱乐部参加西班牙训练营。

据主教练索尔斯克亚说，英国政府最近对在中国逗留过的旅客实施了旅行限制，这意味着俱乐部不确定“如果伊哈洛再次离开”英国，是否会允许他再次入境。