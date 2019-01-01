德里赫特没选巴萨很科学 斑马这更接近欧冠冠军

前荷兰国脚认为，德里赫特在转会问题上做出了一个明智的决定。

虽然此前与巴萨和曼联都传出过绯闻，但阿贾克斯队长最终选择了意甲冠军尤文图斯。斑马军团花费了7500万欧元，将德里赫特带回安联竞技场，与他签下了一份五年长约。

上赛季，正是得益于德里赫特在后防上的杰出表现，阿贾克斯历史性地晋级到欧冠四强。

作为前荷兰国脚和阿贾克斯球员，梅尔奇奥特在接受够力足球专访时说道：“意大利足球一直很重视防守球员。意大利尊重防守球员。意大利足球又回到了它应有的位置，顶级球员纷纷加盟。我想像尤文这样的球队，肯定是欧冠冠军的有力争夺者。”

其他球队

“想要赢得八连冠并没有看起来的那么容易。德里赫特来到的一支明星球队。他现在打比赛就像已经在这里效力了很多年一样。”

“曼联？那是一支身处动荡当中的球队，他们正在进行重建工作。”

“巴萨？他们也一样在经历着改变，当他们无法打进欧冠决赛时，他们会被认为是不成功的。尤文看起来快要赢得欧冠了，本赛季或许就会有绝佳机会出现。这就是他的选择。”

在出售德里赫特和德容之后，阿贾克斯本来还被认为将失去更多球星，包括齐耶赫。

梅尔奇奥特继续说道：“我很喜欢的一些球员，比如齐耶赫，选择延长合同以长久留在俱乐部。他说过他离队的话只想去顶级球队，他不会去塞维利亚，这就是他的想法，我认为。“

“齐耶赫是一位非常出色的球员，他是我最喜欢的阿贾克斯球员之一。他有技术，有特点，他就是个天才。”