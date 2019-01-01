德里赫特：我比德容便宜 曼联有意从巴萨口中抢食

阿贾克斯队长德里赫特希望今夏离开球队并加盟到一家大俱乐部，原本他被认为铁定会追随德容的脚步前往巴萨，但曼联突然想加入战团。

据《太阳报》消息，在德里赫特声称自己比队友弗兰基-德容“便宜”后，曼联有意赶在巴萨前截胡这位阿贾克斯队长。

自从去年被任命为队长以来，这位19岁超新星在荷甲表现出色，尤其是在欧冠赛场上已经杀进了最后四强。这已经引起多家欧洲豪门有意竞逐，其中已经签下队友德容的巴萨是最大热门，他预计今夏将会离开已经效力长达十年的球队。

据了解，迫切需要签下一名新后卫的曼联也想参与到德里赫特的转会竞逐战中。曼联本赛季已经丢了51球，这是他们自英超成立以来丢球最多的一季。

在一场在社交媒体的问答中，德里赫特表示，他不认为自己会以超过6500万镑（巴萨签下德容的转会费价格）的价格被出售。

德里赫特说：“我会比弗兰基更贵吗？我不这么认为。通常球队花在中场球员身上的转会费比后卫要多。但这取决于阿贾克斯，而不是我。”

由于本赛季的征程已经进入到最后白热化阶段，联赛中仅以净胜球优势领先PSV埃因霍温的阿贾克斯不希望此时出现太多杂音，德里赫特也在发言中“安抚”阿贾克斯球迷，暗示自己也有可能下赛季继续留队。

德里赫特补充说：“我还没有做出决定，所以我不知道是否会留下来。现在我只关注本赛季最后的比赛，让我们以最好的方式结束这个赛季。”

阿贾克斯即将在北京时间5月1日凌晨欧冠半决赛首回合中作客挑战热刺，德里赫特将继续以队长身份带领球队向决赛迈进。