德赫亚：C罗的回归已造成影响 他能让我们为冠军而战

红魔门将相信葡萄牙巨星的回归意味着俱乐部对重要冠军的争夺变得可能

德赫亚承认C罗的到来已对曼联造成影响，葡萄牙人的加盟帮助红魔加入到了重大奖杯的争夺行列这种。

索尔斯克亚在夏季转会窗口期间成功地将这位五届金球奖得主带回了英格兰，并在老特拉福德再次效力。

尽管现在已经36岁了，但C罗已经在曼联的三场比赛中打入了4球，并帮助提高了这支众星云集的球队的集体信念和标准。

德赫亚告诉天空体育：“我认为他已经造成的影响，他能回家真的太好了。他已经是俱乐部的传奇人物了，所以我认为对于球员，对于年轻人，对于每个人来说，每天都能看到他如何在健身房工作，如何对待自己，如何照顾自己的身体都是一件很棒的事。”

“他是一名了不起的球员，很高兴看到他每天都在这里努力工作，帮助球队。让我们看看，就像我说的，现在我们有一个更大的阵容，更多的经验丰富的球员——像C罗，瓦拉内，像我还有马塔这样有经验的球员——所以我们的球队有更多的经验。”

“所以我们看看未来事情如何发展，这可以成为美妙的一年。”

“我们签下了优秀的球员，我们已经有了一支优秀的球队。”

“我们站在联赛榜首为每一场比赛而战，当然这很困难，这是世界上最好的联赛。”

“每一场比赛都很艰难，我们想要为最大的奖杯而战，努力为英超、欧冠而战，为所有的一切而战。我认为我们拥有强大的阵容、球员和球迷，这是令人惊讶的。我认为俱乐部的情况很好。”

“我认为有顶级球队在为联赛冠军而战，就像英超联赛一直以来那样。所以让我们看看会发生什么，专注于接下来的比赛，做好充分的准备，把一切都放在球场上和训练中。”